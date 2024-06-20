Восемь автобусов Белгорода двое суток будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
С 21 по 23 июня произойдут изменения в работе общественного транспорта. Корректировки связаны с работами по устройству ливневой канализации в Центральном парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина.
Ограничения начнут действовать с 20:00 21 июня. К привычному движению автобусы вернутся после 20:00 23 июня.
Изменения коснутся восьми маршрутов: № 12, 26, 27, 32, 33, 42, 43 и 120. Подробную схему с изменённым движением общественного транспорта опубликовал Организатор пассажирских перевозок.
Отметим, что подобные ограничения в движении этих же маршрутов вводили и в начале июня.