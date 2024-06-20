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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Белгороде временно изменят движение автобусов из-за обустройства ливнёвки

Восемь автобусов Белгорода двое суток будут ездить по-другому

20 июня 2024, 14:13
Фото: 1MI

В Белгороде временно изменят движение автобусов из-за обустройства ливнёвки

Изменения в движении связаны с устройством ливневой канализации. Корректировки коснутся восьми автобусов: их временный новый маршрут опубликовали в группе «Организатор пассажирских перевозок».
Сюжет
Автобус

С 21 по 23 июня произойдут изменения в работе общественного транспорта. Корректировки связаны с работами по устройству ливневой канализации в Центральном парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина.

Ограничения начнут действовать с 20:00 21 июня. К привычному движению автобусы вернутся после 20:00 23 июня.

Изменения коснутся восьми маршрутов: № 12, 26, 27, 32, 33, 42, 43 и 120. Подробную схему с изменённым движением общественного транспорта опубликовал Организатор пассажирских перевозок.

Отметим, что подобные ограничения в движении этих же маршрутов вводили и в начале июня.

Временный маршрут автобусовВременный маршрут автобусов
Временный маршрут автобусов
Фото: группа «Организатор пассажирских перевозок»
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Центральный парк имени Ленина#Изменение движения
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