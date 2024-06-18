На замену «хомяку»: что такое кликер Banana и почему он стал популярным?

Ютубер Спиффинг Брит, специализирующийся на игровых уловках, подметил в своём обзоре, что те, кто покупают бананы для перепродажи, вероятно, не обладают «хоть каким-то работающим умом», и дал игре три недели, чтобы люди осознали, что тратят больше на электричество, чем зарабатывают на бананах. Количество любителей быстрой наживы выросло в пять раз с тех пор. Игра теперь лидирует по популярности на Steam: даже смогла обойти такие гигантов, как Counter-Strike 2 и Dota 2.