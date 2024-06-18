На замену «хомяку»: что такое кликер Banana и почему он стал популярным?

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Пока Hamster Kombat завоёвывает пространство Telegram, Steam подвергается нападению другого кликера — игры «Банан», которая даже не притворяется, будто в ней есть какой-либо игровой процесс. Как работает данный инструмент для спекуляций на торговой площадке?
Игровой процесс в «Банане» — самый элементарный в истории: игроку нужно лишь кликать по банану и следить за увеличением числа нажатий. Но зачем же каждый день в это играют 750 тысяч человек? Они надеются на выгоду и спекуляции на рынке. На платформе Steam существует возможность получения внутриигровых предметов различной редкости, которые потом можно продавать на торговой площадке.
Если «хомяк» может вызывать сомнения и, хоть и имеет крайне ограниченный геймплей, но выглядит прилично, то «банан» является откровенным беспорядком, созданным поверхностно даже по стандартам кликеров. Что уж говорить, если счётчик нажатий на банан обнуляется при каждом выходе из игры, а более привлекательные бананы, доступные для покупки внутри игры, фактически не появляются, а просто хранятся в вашем инвентаре?
Игроки надеются на то, что им выпадет редкий банан, который можно продать за 30, 50 или 100 евро. Для этого им приходится держать игру открытой до 18 часов подряд, однако редкие бананы всё равно не выпадают практически никому. Обычные бананы никому не нужны — сотни тысяч таких предметов лежат на рынке по минимальной цене. Редкие бананы покупают спекулянты, которые надеются продать их ещё дороже. В общем, стандартная перепродажа мусора: в конечном итоге выигрывает каждый, кроме последнего покупателя.
Некоторые предметы продаются за очень большие деньги: например, уникальный золотой банан, единственный в своем роде, выставлен на продажу за более чем тысячу евро. Каковы шансы, что он принадлежит кому-то, кроме разработчика, который надеется, что какой-нибудь миллионер решит его купить «просто так»?
Ютубер Спиффинг Брит, специализирующийся на игровых уловках, подметил в своём обзоре, что те, кто покупают бананы для перепродажи, вероятно, не обладают «хоть каким-то работающим умом», и дал игре три недели, чтобы люди осознали, что тратят больше на электричество, чем зарабатывают на бананах. Количество любителей быстрой наживы выросло в пять раз с тех пор. Игра теперь лидирует по популярности на Steam: даже смогла обойти такие гигантов, как Counter-Strike 2 и Dota 2.
Создатель «Банана» — аноним. Есть мнение, что через такую игру он хотел не только заработать кучу денег, что ему, безусловно, удалось, но и дать понять, что пользователи, увлекающиеся подобными кликерами, не лучше обезьян.
В Telegram уже появились пародии на «хомяка» и «банан», например, честная и реалистичная версия «банана» — «Редька или свёкла» (redka_svekla_bot). По словам создателя, эту идею он задумал несколько лет назад. В этой «игре» можно нажать на редьку или свёклу. Вместо картинок — слова «редька» и «свёкла», ведь не каждый знает, как выглядят овощи. После нажатия ничего не происходит, криптовалюты не начисляются, и торговать нельзя — весьма жизненно.