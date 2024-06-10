Пять секретов Hamster Kombat: как кликать хомяка и зарабатывать в игре миллионы монет

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Hamster Kombat — это бесплатная веб-игра, доступная только в мессенджере Telegram. Суть её в том, чтобы много раз нажимать на виртуального хомяка, зарабатывая за каждый клик виртуальную валюту. Как уверяют разработчики, позже заработанные средства можно будет конвертировать в «крипту», а затем продать последнюю за реальные деньги.
Игра пользуется бешеной популярностью: Telegram-канал разработчиков насчитывает уже 32 млн подписчиков. Люди ждут обещанного «эйрдропа» — раздачи криптовалюты, в перерывах «тапая» по хомяку.
Но просто «тапать» — долго и муторно. Бел.Ру рассказывает, как ускорить процесс зарабатывания монет в «Хамстер комбат».
Приглашение в «хомяка» уже стало мемом: наверняка у вас есть знакомые, которые так или иначе просили зайти в приложение по их реферальной ссылке. Причина такой настойчивости проста: за переход человека по ссылке её отправителю платят внутриигровую валюту. За обычного пользователя — 5 тыс. монет, за человека с подпиской Premium — 35 тыс. монет.
Кроме того, за каждое повышение уровня друга вам также будет начисляться поощрение. Это — одна из причин, почему игра стала такой популярной в короткие сроки. Доходит до того, что рекламные объявление по продаже своих реферальных ссылок присылают на размещение в СМИ. При том, что сама «Хамстер комбат» не требует никаких материальных вложений — только временных.
«Секретными» комбо являются первые пять минут после их обновления. После этого в Сети мгновенно распространяется информация о том, какие три карточки нужно собрать, чтобы получить сразу пять миллионов монет. Это очень солидная сумма, которую можно потратить на дальнейшее развитие.
Находятся комбо в разделе «Mine». Обновляются они каждые сутки.
Очевидный и необходимый для продвижения способ заработка. В разделе «Mine» можно выбрать карточки, в которые хотите вложиться. Лучшая стратегия — развивать как можно больше разных карточек от первого уровня до уровней выше. Дело в том, что поначалу улучшения стоят очень дёшево, но позже цена на некоторые из них становится не очень адекватной. Например, «Margin Trading x30» 17-го уровня стоит 6 млн монет, а прибыли даёт всего на 1,5 тыс. больше.
К слову, собирать прибыль нужно раз в три часа. После чего счётчик останавливается, и запускать его нужно заново — заходом в игру. Также на первых порах могут потребоваться не самые выгодные карты, которые при прокачке откроют доступ к другим, более выгодным улучшениям.
Можно порекомендовать карточки «Margin Trading» разных уровней, «Web3 academy launch» на первых её уровнях (с 15-го уровня цена одной карточки начинает переваливать за 8 млн монет, но почасовая прибыль там неплохая — плюс 4 тыс. монет), «Short squeeze», «Consensys Explorer pass» и «Trading bots». Экспериментируйте, тем более, что новые карточки добавляются в игру регулярно.
Новая фишка «Хамстер комбат», появившаяся совсем недавно. Чтобы попасть в этот раздел, нужно два-три раза нажать на кнопку «Прибыль за тап». Отроется окно с ежедневным шифром, где длинное нажатие — черточка, а короткое — точка.
Слова, которые нужно расшифровать, разработчики «хомяка» загадывают каждые 32 часа. Информацией также охотно делятся другие игроки в интернете, а за разгаданную загадку платят миллион монет.
Этот способ относительно свежий и «необкатанный», но механика наверняка получит развитие в будущем.
Очень простой, но требующий терпения метод заработка. Необходимо каждый день отмечаться, что ты зашёл в игру, после чего — через десять дней — поступит выплата в 6 млн монет. Приятный бонус без особых временных вложений.
Есть и другие задания: просмотр видео, подписка на аккаунт в соцсетях и так далее. За них дают в среднем по 100 тыс. монет.
Прямо сейчас игроки в хомяка ждут так называемого «эйрдропа» — раздачи токенов. Предполагается, что чем больше пользователь «накликал», тем больше он получит. Разработчики пока только планируют выпуск своего токена. По слухам, ближайшее время выпуска — июль.
На данный момент игроки уже могут привязать свой криптокошелёк TON к приложению. Поступят ли на него деньги? Вероятно, всё же да. Большие ли это будут средства? Скорее всего, нет.
Многие вспоминаю успех праотца «хомяка» — аналогичного кликера Notcoin. Но там был элемент новизны, и о игре знали не так много людей. Что будет с «Хамстер комбат»? Однозначный ответ не может дать никто.
Но мы бы рекомендовали относиться к игре с долей скептицизма, расценивая её как забавный способ «убить» время.