Пять секретов Hamster Kombat: как кликать хомяка и зарабатывать в игре миллионы монет

Очевидный и необходимый для продвижения способ заработка. В разделе «Mine» можно выбрать карточки, в которые хотите вложиться. Лучшая стратегия — развивать как можно больше разных карточек от первого уровня до уровней выше. Дело в том, что поначалу улучшения стоят очень дёшево, но позже цена на некоторые из них становится не очень адекватной. Например, «Margin Trading x30» 17-го уровня стоит 6 млн монет, а прибыли даёт всего на 1,5 тыс. больше.