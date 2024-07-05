Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?

Подготовка к празднованию Дня города и 81-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков уже началась. Администрация города опубликовала распоряжение, в котором сообщается о планах провести несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий в честь этого события.