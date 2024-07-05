Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Подготовка к празднованию Дня города и 81-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков уже началась. Администрация города опубликовала распоряжение, в котором сообщается о планах провести несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий в честь этого события.
С 1 по 5 августа запланированы праздники микрорайонов на территории 27 управ города. С важной оговоркой — все мероприятия будут организованы только при благоприятной оперативной обстановке.
Ежегодное вручение свидетельств о занесении на городскую Доску Почёта «Мы славим Белгород трудом» пройдёт 2 августа.
5 августа состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню города и 81-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этот день будут вручены дипломы почётным гражданам города Белгорода.
Также 5 августа на Соборной площади пройдёт общегородская «Волна памяти». В рамках этого мероприятия состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, а также памятникам и обелискам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны.
Напомним, что недавно в Белгороде прошла акция «Свеча памяти» к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.