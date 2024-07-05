bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Белгород

Праздники микрорайонов и возложение цветов: как в Белгороде отметят День города?

5 июля 2024, 14:37
Фото: Артём Черненко / bel.ru
Белгород

В Белгороде не отказываются от планов отметить День города

Стало известно о планах проведения культурно-массовых мероприятий в честь празднования Дня города и годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. О том, когда именно и какие события состоятся, читайте далее.

Подготовка к празднованию Дня города и 81-й годовщины освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков уже началась. Администрация города опубликовала распоряжение, в котором сообщается о планах провести несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий в честь этого события.

С 1 по 5 августа запланированы праздники микрорайонов на территории 27 управ города. С важной оговоркой — все мероприятия будут организованы только при благоприятной оперативной обстановке.

Ежегодное вручение свидетельств о занесении на городскую Доску Почёта «Мы славим Белгород трудом» пройдёт 2 августа.

5 августа состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню города и 81-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В этот день будут вручены дипломы почётным гражданам города Белгорода.

Также 5 августа на Соборной площади пройдёт общегородская «Волна памяти». В рамках этого мероприятия состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, а также памятникам и обелискам, посвящённым событиям Великой Отечественной войны.

Напомним, что недавно в Белгороде прошла акция «Свеча памяти» к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Белгороде прошла акция к годовщине начала Великой Отечественной войны
Узнать подробнее
Читайте также:
Горсовет предложит правительству отдать участок на Соборной площади БелгородуСильную жару в Белгородской области разбавят дожди с грозами и порывистый ветерВ Белгороде хотят почтить память бойца СВО и тренера-преподавателя по футболу
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Соборная площадь#Праздники#День города#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Воронки во дворах, оплавленные машины и пустой рынок: как сейчас выглядит Грайворон?
Сегодня, 13:02
Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?
Сегодня, 12:02
«Село монотонно выжигают»: белгородцы поделились страшными фото из приграничья
Сегодня, 12:25
Гладков рассказал помощнику президента о том, что происходит в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях
Сегодня, 12:17