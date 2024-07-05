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Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях

Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях

5 июля 2024, 12:17
Фото: «Белгородэнерго»
Филиал «Белгородэнерго» завершил возведение инфраструктуры для подключения к сетям главного корпуса национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Старом Осколе.

Энергетики построили трансформаторную подстанцию, проложили километр кабельных линий и модернизировали питающий центр. Присоединенная мощность объекта составит 739 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Университет является главной кузницей инженерных кадров для многих промышленных предприятий города и области. Предполагается, что по окончании строительства в главный корпус переедут все факультеты и большая часть лабораторий, а также политехнический колледж. Таким образом будет создано единое образовательное пространство для колледжа и вуза. Здесь же будет большой актовый зал, современная зона отдыха для студентов.

Фото: «Белгородэнерго»

Главными объектами потребления станут оборудование учебных лабораторий, медицинского и пищеблока, системы освещения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения и другое технологическое оборудование. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».

Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Белгородэнерго#Образование#Энергетика#Электроснабжение#Белгород#Трансформаторная подстанция#Россети Центр#Лаборатории
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