Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Энергетики построили трансформаторную подстанцию, проложили километр кабельных линий и модернизировали питающий центр. Присоединенная мощность объекта составит 739 кВт, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Университет является главной кузницей инженерных кадров для многих промышленных предприятий города и области. Предполагается, что по окончании строительства в главный корпус переедут все факультеты и большая часть лабораторий, а также политехнический колледж. Таким образом будет создано единое образовательное пространство для колледжа и вуза. Здесь же будет большой актовый зал, современная зона отдыха для студентов.
Главными объектами потребления станут оборудование учебных лабораторий, медицинского и пищеблока, системы освещения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения и другое технологическое оборудование. Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро».