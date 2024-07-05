Энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новые объекты в четырёх областях

Университет является главной кузницей инженерных кадров для многих промышленных предприятий города и области. Предполагается, что по окончании строительства в главный корпус переедут все факультеты и большая часть лабораторий, а также политехнический колледж. Таким образом будет создано единое образовательное пространство для колледжа и вуза. Здесь же будет большой актовый зал, современная зона отдыха для студентов.