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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Белгородстат назвал число уехавших из региона жителей

Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?

5 июля 2024, 12:02
Фото: freepik.com

Белгородстат назвал число уехавших из региона жителей

За последние четыре года Белгородскую область покинули почти 120 тысяч человек. А сколько человек уехало с 2022 года? Статистикой от Белгородстата поделился «Открытый Белгород».

В 2020 году Белгородскую область покинули 27 660 человек, в 2021-м — ещё 22 618. С начала специальной военной операции из приграничного региона уехали 68 991 человек: 37 509 белгородцев — в 2022 году и 31 482 — в 2023-м.

Согласно данным Белгородстата о смертности за 2023 год, в регионе скончались 20 232 человека, что в два раза больше родившихся — за тот же год на свет в Белгородской области появились 10 013 детей. Наиболее распространённые причины смерти — болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, органов дыхания, пищеварения и инфекционные и паразитарные болезни.

Ранее мы также писали о том, что в Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет.

В Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет
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