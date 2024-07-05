Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В 2020 году Белгородскую область покинули 27 660 человек, в 2021-м — ещё 22 618. С начала специальной военной операции из приграничного региона уехали 68 991 человек: 37 509 белгородцев — в 2022 году и 31 482 — в 2023-м.
Согласно данным Белгородстата о смертности за 2023 год, в регионе скончались 20 232 человека, что в два раза больше родившихся — за тот же год на свет в Белгородской области появились 10 013 детей. Наиболее распространённые причины смерти — болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, органов дыхания, пищеварения и инфекционные и паразитарные болезни.
Ранее мы также писали о том, что в Белгородской области за год стало меньше детей в возрасте до 16 лет.