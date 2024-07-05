Сколько человек покинули Белгородскую область после начала СВО?

Согласно данным Белгородстата о смертности за 2023 год, в регионе скончались 20 232 человека, что в два раза больше родившихся — за тот же год на свет в Белгородской области появились 10 013 детей. Наиболее распространённые причины смерти — болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, органов дыхания, пищеварения и инфекционные и паразитарные болезни.