Журналист Бел.Ру поиграл в Hamster Combat. Рассказываем, как он «заработал» 8 млн

Чтобы упростить себе жизнь и не зацикливаться на «закликивании», можно выбрать другой способ заработка — пассивный. Сложного ничего нет: нужно лишь купить какой-нибудь виртуальный актив, и тот будет приносить относительно небольшие, но стабильные «деньги». Правда, чтобы качаться исправно, нужно заходить в игру каждые три часа, иначе счётчик останавливается, и виртуальная валюта начисляться в таком случае перестаёт.