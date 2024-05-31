Журналист Бел.Ру поиграл в Hamster Combat. Рассказываем, как он «заработал» 8 млн

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Игра про хомяка-участника криптобиржи набирает популярность с каждым днём. Официальный Telegram-канал приложения набрал уже 19 млн подписчиков, и их число только растёт. В чём феномен?
Подробнее об игре Бел.Ру рассказывало ранее в отдельной публикации. Если вкратце, то пользователи хомяка ждут так называемого «эйрдропа» — раздачи токенов. Подразумевается, что позже их можно будет продать за реальные деньги, а чем больше «накликал» — тем больше «токенов».
Разумеется, редакция Бел.Ру не могла пройти мимо такого заманчивого предложения.
Игра начинается со своеобразного интима: перед пользователем предстаёт абсолютно голый хомяк без шерсти. Игроки биржи сразу же поймут шутку: «постричь хомяка» на сленге значит вытянуть из малоопытного участника рынка как можно больше денег. Такая вот забавная отсылка, которая как бы должна намекнуть…
Но ваших средств игра не требует. Всё, что поначалу нужно — тратить своё время, бесконечно «тыкая» на лысого грызуна. Таким образом, через время появятся первые «деньги». Пока только виртуальные. Ну и шерсть тоже появится, правда — только на голове.
Путь это муторный и неинтересный. Гораздо быстрее и эффективнее — выполнять различные задания. Например, подписаться на официальные страницы проекта в Telegram и YouTube, за что дают поощрение. Число посетителей этих двух соцсетей постоянно растёт: наверняка, именно по этой причине.
Но самый эффективный метод — позвать друзей. За «простого» пользователя Telegram дают 25 тыс. монеток, за обладателя премиум-аккаунта — сразу 100 тыс. «Подняться» таким образом — быстрее всего.
Вероятно, в том числе именно этим обусловлена бешеная «раскрутка» приложения, а методы напоминают чем-то финансовую пирамиду. Дошло до того, что предложения продать реферальную ссылку в виде рекламы стали появляться и в «предложке» Бел.Ру.
«Здравствуйте, видел вашу статью на сайте про игру Hamster Kombat. У меня деловое предложение: добавить в статью ссылку на запуск игры, и чтобы ссылка была указана моя. По цене единоразово предлагаю оплатить 3000 рублей. Как вам такое предложение?»
После получения заветной суммы хомяка сразу перебрасывает на четвёртый уровень, в платиновую лигу. Появляются первые признаки настоящего брокера: галстук, пухлые щёки, полный энтузиазма взгляд.
Но это даже не середина пути.
Быстрых и лёгких денег действительно не бывает. Даже в «Хамстер комбат».
Чтобы упростить себе жизнь и не зацикливаться на «закликивании», можно выбрать другой способ заработка — пассивный. Сложного ничего нет: нужно лишь купить какой-нибудь виртуальный актив, и тот будет приносить относительно небольшие, но стабильные «деньги». Правда, чтобы качаться исправно, нужно заходить в игру каждые три часа, иначе счётчик останавливается, и виртуальная валюта начисляться в таком случае перестаёт.
Назвать геймплей увлекательным язык не поворачивается. Но люди продолжают играть в хомяка с надеждой, что тот повторит успех Notcoin и всем участникам проекта позже выплатят хоть какие-то деньги. Создатели приложения уверяют, что «эйрдроп» (раздача «токенов») уже близко.
Пока же журналисту Бел.Ру в очень неспешном темпе удалось «докачаться» до 8 млн монет. Теперь у его хомяка есть пиджак, но нет штанов.
Быстро получить такую большую сумму можно, собрав три секретные карточки. Их комбинацию можно найти в интернете — игроки в хомяка охотно делятся такими тайнами. За сбор трёх карточек дают 5 млн монет, которые затем можно потратить на развитие.
Но нужно ли оно вам? В успех хомяка верят далеко не все. Многих проект откровенно смущает: подписчик Бел.Ру Михаил уверен, что будущего у «Хамстер Комбат» нет:
«Я думаю, что ТОN получился крутым, потому что никто не ожидал. А хомяки получатся унылыми, потому что появились на волне хайпа оригинала. Очень напоминает „кликер“, который был в „ВКонтакте“ в 2018 году. Оказался полной лажей, а заработанное предложили обменять на промокоды».
Тратить ли силы на хомяка? Решать каждому. Мы лишь надеемся, что эта публикация хоть немного сэкономила ваше драгоценное время.