«Инопредприниматели»: годовой заработок компаний из офшоров в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Оффшорами в общепринятой терминологии называют страны с пониженным налогообложением. За счёт последнего государства привлекают к себе инвесторов со всего мира. Не против упрощённого ведения бизнеса и предприниматели из Белгородской области: предприятий, бенефициары которых относятся к оффшорам, мы насчитали регионе 25.
Совокупные активы: 9 млрд рублей
Совокупная выручка: 7,6 млрд рублей
Совокупная прибыль: 4,2 млрд рублей
Чаще всего белгородские компании имеют совладельцев на Кипре. В их числе и известный куриный гигант «Белгранкорм», чьи чистые активы составляют по итогам 2022 года 6,3 млрд рублей. В документах указано, что сфера деятельности ООО «БГК-Холдинг» — управление холдинг-компаниями.
Ещё одна крупная белгородская компания «НПК Селекция» целиком принадлежит кипрской фирме «Нидиалингтон Холдинг Лимитед». Занимается фирма выращиванием зерновых, а по итогам 2022 года «НПК Селекция» отчиталась о выручке в 288 млн рублей.
Торгующая удобрениями фирма со славянским названием «Ярило» также уходит корнями на Кипр. Компания принадлежит всё той же «Нидиалингтон Холдинг Лимитед». По итогам 2022 года «Ярило» сообщило о выручке в 1,7 млрд рублей.
Хоть «Нидиалингтон» и базируется на Кипре, но имя у гендиректора фирмы явно славянское — Микола Вербицкий. Фирма сообщает о выручке на 355 тыс. долларов.
О миллиардной выручке отчиталась фирма по производству маргарина «Тульчинка.Ру». Компания на 75% принадлежит Crutes global limited — последняя прописана на Кипре. Сумма чистых активов «Тульчинки» достигла в 2022 году 175 млн рублей.
Оставшаяся четверть принадлежит белгородскому ООО «Русфуд», учредителем которой является Джанагаев Умуд Заур Оглы. Занимается «Тульчинка» производством маргариновой продукции, а её головная компания из Кипра сообщает о выручке в 300 тыс. долларов.
Ещё одна крупная фирма из Белгородской области уходит корнями на Британские Виргинские острова. АО «Первая сбытовая компания» занимается торговлей электроэнергией: по итогам 2022 года фирма отчиталась о выручке на 1,6 млрд рублей.
Остальные компании до уровня упомянутых выше не дотягивают. Об одной из них, ООО «Химлогистика», и вовсе ничего неизвестно. Кроме того, что владеет фирмой компания из Белиза.
Две белгородские фирмы уходят корнями в ОАЭ. Речь идёт об ООО «ОТС» и об ООО «Глобал Трейд Партнерс». Первая компания занимается арендой недвижимости: за год она отчиталась о выручке в 63,9 млн рублей. Сфера деятельности второй — оптовая торговля металлами. По итогам прошедшего года сбыт продукции принёс организации 123 млн рублей выручки.
Люксембургское ООО «ВЛС Инвест» владеет белгородским ООО «Хадо Люб-Холдинг». Последнее занимается арендой зданий и заработало за год 59,7 млн рублей чистой прибылью.
Компания ООО «Элиот» зарегистрирована на Сейшельских островах и владеет белгородским ООО «Фаундри Системс». Вторая фирма занимается арендой: сумма её выручки по итогам 2022 года достигла 67 млн рублей.
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