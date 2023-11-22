«Инопредприниматели»: годовой заработок компаний из офшоров в Белгородской области

Оффшорами в общепринятой терминологии называют страны с пониженным налогообложением. За счёт последнего государства привлекают к себе инвесторов со всего мира. Не против упрощённого ведения бизнеса и предприниматели из Белгородской области: предприятий, бенефициары которых относятся к оффшорам, мы насчитали регионе 25.