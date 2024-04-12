16-летний белгородский «предприниматель» продал чужой мопед, пока хозяин не видел

Продавцом оказался 16-летний знакомый потерпевшего. По предварительным данным, юноша знал, где припаркован мопед, а также знал, что он заводится без ключа из-за неисправности. Увидев в соцсети объявление местного жителя, который желает приобрести такой транспорт, подросток скинул ему фото этого мопеда.