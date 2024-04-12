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Белгородский подросток попал под уголовное дело за продажу чужого мопеда

16-летний белгородский «предприниматель» продал чужой мопед, пока хозяин не видел

12 апреля 2024, 15:51
Фото: 1MI

Белгородский подросток попал под уголовное дело за продажу чужого мопеда

Транспорт юноша продал за 11 тыс. рублей. Мопед заводился без ключей, поэтому подросток решил выдать его за свой. Подробности рассказывает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
Кража

С заявлением о краже мопеда обратился 21-летний житель Корочи. Молодой человек сообщил, что транспорт был припаркован возле подъезда. Полицейским удалось установить автомобиль, на котором увезли транспортное средства.

Разыскав водителя «десятки», полицейские выяснили, что мужчина не похищал мопед, а купил его. Свои слова он подтвердил перепиской с продавцом.

Продавцом оказался 16-летний знакомый потерпевшего. По предварительным данным, юноша знал, где припаркован мопед, а также знал, что он заводится без ключа из-за неисправности. Увидев в соцсети объявление местного жителя, который желает приобрести такой транспорт, подросток скинул ему фото этого мопеда.

Стоимость транспорта подросток оценил в 11 тыс. рублей. Пока приятеля не было дома, юноша встретился с покупателем и продал транспорт.

Сейчас мопед изъят. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье за кражу (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Юному «предпринимателю» грозит до шести лет тюрьмы.

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