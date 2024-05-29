Покликаешь хомяка? Что такое Hamster Combat и можно ли заработать, нажимая на грызуна

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Hamster Combat — это бесплатная веб-игра, доступная только в мессенджере Telegram. Суть её довольно проста: нужно нажимать на экран, зарабатывая за каждое нажатие несколько монет. Можно обойтись и без «тапов» — пригласив друзей или организовав пассивный заработок через так называемый «майнинг». Последний работает в фоновом режиме всего три часа, после чего в игру нужно зайти заново.
Чем больше денег — тем больше одежды на грызуне, который изначально вообще голый и даже лысый, без шерсти. При этом по сюжету (если таковой вообще имеется) хомяк — глава криптобиржи, а его задача — обогатиться.
«Пройдите путь от бритого хомячка до генерального директора криптобиржи 1-го уровня», — сайт приложения.
В короткие сроки «Хамстер комбат» набрал бешеную популярность: на официальный аккаунт в упомянутой выше социальной сети подписаны сегодня уже 19 млн человек. Для сравнения, на канал создателя Telegram Павла Дурова подписаны 2,4 млн человек, а на официальный канал мессенджера — порядка 10 млн. И число подписчиков «Хамстера» только растёт.
В чём же секрет ошеломительного успеха хомяка? Всё просто: люди уверены, что через время виртуальный грызун принесёт им деньги.
Но так ли это? У некоторых есть сомнения.
Прямо сейчас игроки в хомяка ждут так называемого «аирдропа» — раздачи токенов. Предполагается, что чем больше пользователь «накликал», тем больше он получит.
Разработчики пока только планируют выпуск своего токена. Сроки неизвестны, но, как пишут в Сети, одна из крупнейших криптобирж BringX уже объявила себя партнёром проекта. По идее, это должно давать гарантию, что всё окей и деньги будут.
Но на данный момент вывести «заработанные» деньги невозможно — нужно дождаться выхода «хомячьей» криптовалюты. Скорее всего, такая возможность появится в будущем, по аналогии с другими похожими криптоиграми.
Так, можно вспомнить опыт кликера Notcoin, созданного самим Telegram. В Сети можно найти отзывы, что кому-то удалось там даже заработать и вывести через биржу деньги. Кроме того, Notcoin действительно провёл так называемый листинг и «раздал» своим пользователям TON-ы. Стоимость одного в один момент равнялась шести долларам, и, по заверению некоторых активных игроков, им удалось заработать 15 тыс. рублей за шесть часов игры.
«Я просто кликал во время просмотра сериалов. Я не люблю крипту, поэтому когда вижу хомяка — сразу говорю „нет“. Что касается Notcoin, то я заработал 7200 в монетах. Это долларов 60-65», — рассказал Бел.Ру подписчик Максим.
Впрочем, есть и масса негативных отзывов. Пользователи уверены, что подобного рода игры — «лохотрон» и финансовая пирамида. Так ли это?
По сути, однозначно назвать обманщиком хомяка нельзя. По механике игра — обычный «кликер», коих на мобильные телефоны выходит огромное количество: от разных ферм до «симуляторов бомжа». Особенность «Хамстер комбат» в том, что есть небольшой шанс получить в конце деньги.
Самому вкладывать свои средства в продвижение грызуна бот не требует. Конечно, есть те, кто скупает себе переходы по реферальным ссылкам и прочее, но таких, вероятно, меньшинство. Большинство платит за игру своим временем.
Если вспомнить, что последнее — главный человеческий ресурс, то о целесообразности хомяка можно серьёзно задуматься. Впрочем, ничего не мешает кликать по грызуну в очереди или в автобусе.
Возможно, в будущем это действительно принесёт копеечку. Но именно что копеечку: учитывая опыт Notcoina, большие деньги получили только те, кто сильно вник в тему и потратил уйму времени, а также личные средства. Но повторит ли хомяк успех TON?
«Я думаю, что ТОN получился крутым, потому что никто не ожидал. А хомяки получатся унылыми, потому что появились на волне хайпа оригинала. Очень напоминает „кликер“, который был в „ВКонтакте“ в 2018 году. Оказался полной лажей, а заработанное предложили обменять на промокоды», — поделился с Бел.Ру читатель Михаил.
Кто однозначно получит выгоду от проекта? Его создатели. Только 19-миллионный канал в Telegram можно будет продать за отличные деньги.
Остальное покажет время.