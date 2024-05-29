Покликаешь хомяка? Что такое Hamster Combat и можно ли заработать, нажимая на грызуна

Hamster Combat — это бесплатная веб-игра, доступная только в мессенджере Telegram. Суть её довольно проста: нужно нажимать на экран, зарабатывая за каждое нажатие несколько монет. Можно обойтись и без «тапов» — пригласив друзей или организовав пассивный заработок через так называемый «майнинг». Последний работает в фоновом режиме всего три часа, после чего в игру нужно зайти заново.