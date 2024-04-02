Притворявшийся предпринимателем белгородец заработал почти 12 млн рублей

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства. Сумма не называется. По указанной выше статье штраф составляет до 500 тыс. рублей или «в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет».