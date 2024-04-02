Притворявшийся предпринимателем белгородец заработал почти 12 млн рублей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Белгородка обратилась в полицию с заявлением о неправомерных действиях при строительстве и продаже ей жилого дома. Однако в возбуждении уголовного дела ей отказали.
Когда в ситуации начала разбираться областная прокуратура, выяснилось, что житель Старооскольского округа, не зарегистрировавшись в налоговой, заключил с несколькими белгородцами договоры о постройке и продаже жилых домов. Всего он заработал более 11,8 млн рублей.
Прокурор отправил материал следователям для дополнительной проверки, после которой уголовное дело всё-таки возбудили. Мужчину обвинили в незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, благодаря которой он получил крупный доход (часть 2 статья 171 УК РФ).
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства. Сумма не называется. По указанной выше статье штраф составляет до 500 тыс. рублей или «в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет».