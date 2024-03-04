Кто и сколько заработает на ямочном ремонте в Белгороде и районе?

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В список предприятий попали как уже всем известные компании, так и недавно зарегистрированные. Журналисты Бел.Ру выяснили, какие фирмы будут выполнять ремонт дорог в Белгороде и районах и на какие суммы заключаются контракты. На момент изучения закупок на конец февраля сложилась такая ситуация.
По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания работает в Белгороде с 2013 года и занимается строительством автомобильных дорог. Руководитель, владелец и бенефициар — Владимир Селезнёв. По итогам 2022 года выручка от продажи предприятия составила 168 млн рублей, а чистая прибыль достигла 969 тысяч рублей.
В 2024 году фирма заключила два контракта на 21,3 млн рублей. Один из них — на 3,7 млн рублей на ямочный ремонт дорог улично-дорожной сети в посёлке Майский Белгородского района. Выполнять работы подрядчик будет до 31 октября текущего года.
В прошлом году компания «Дортэкс» заключила три контракта на 4,1 млн рублей. Два из них — с администрацией Дубовского сельского поселения, а один — с МКУ «Благоустройство п. Дубовое». В целом за последние пять лет крупнейшими заказчиками стали МКУ «УКС», администрация Дубового, УКС Краснояружского района, администрация Валуйского горокруга и МКУ «Благоустройство п. Дубовое».
Фирму зарегистрировали в августе 2023 года в Белгороде. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Рафаэль Мамаев. Совладельцы — Тимур Мамаев и Евгений Каплин.
В текущем году фирма заключила контракт на ямочный ремонт улично-дорожной сети Хохловского сельского поселения Белгородского района. Стоимость договора составила 361 тысячу рублей. Работы подрядчик должен выполнить до 15 мая.
Также компания заключила контракт с управлением Белгорблагоустройство на ямочный ремонт улично-дорожной сети Белгорода. Стоимость — 3,9 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить ямочный ремонт горячей асфальтобетонной смесью на площади 2184 м².
Предприятие зарегистрировано в 2001 году в Белгороде и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Виталий Ефимов. Головная компания — ЗАО «Автодорстрой».
По итогам 2022 года выручка от продажи компании составила 830 млн рублей, а чистая прибыль достигла 5,4 млн рублей. В текущем году компания «Автодорстрой-подрядчик» заключила 11 контрактов на 488 млн рублей.
Среди них договор на 300 тысяч рублей на ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью улично-дорожной сети в посёлке Северный и два контракта с управлением Белгорблагоустройство на ямочный ремонт в Белгороде. Стоимость одного составила 4,6 млн рублей, а второго — 4,9 млн рублей.
Всего за пять лет среди самых крупных заказчиков значатся упрдортранс Белгородской области, УКС администрации Белгорода, УКС Белгородского района и управление Белгорблагоустройство.
Что касается ЗАО «Автодорстрой», предприятие работает в Белгороде с 1993 года. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Владимир Кузнецов. По итогам 2022 года выручка от продажи составила 77 млн рублей, а чистая прибыль — 6,1 млн рублей.
Компания зарегистрирована в Белгороде в 2005 году. Отрасль — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. Ему же принадлежит 50% доли в УК. Ещё половина числится за Рубеном Дарчиняном. По итогам 2022 года выручка от продажи организации достигла 4,2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 182 млн рублей.
В текущем году компания заключила 33 контракта на 610 млн рублей. Один из них — с управлением Белгорблагоустройство на выполнение работ по ямочному ремонту дорог в Белгороде. Сумма договора составила 4,9 млн рублей.
В целом за последние пять лет среди крупных заказчиков компании — упрдортранс Белгородской области, УКС администрации Белгорода, администрация Алексеевского горокруга, а также управление социального строительства Яковлевского горокруга.