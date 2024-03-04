Кто и сколько заработает на ямочном ремонте в Белгороде и районе?

В прошлом году компания «Дортэкс» заключила три контракта на 4,1 млн рублей. Два из них — с администрацией Дубовского сельского поселения, а один — с МКУ «Благоустройство п. Дубовое». В целом за последние пять лет крупнейшими заказчиками стали МКУ «УКС», администрация Дубового, УКС Краснояружского района, администрация Валуйского горокруга и МКУ «Благоустройство п. Дубовое».