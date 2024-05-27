За деньги да? Может ли проект Госдумы заставить женщин рожать?

По словам эксперта и демографа Алексея Ракши, сумма в 200 тысяч рублей будет «‎смешной» в современных реалиях 2024 года. Сейчас стоимость 1 кв. м. жилья в городах-миллионниках превысила 100 тысяч рублей, поэтому, такая выплата вряд ли сможет сподвигнуть молодых людей на рождение ребёнка.