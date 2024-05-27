За деньги да? Может ли проект Госдумы заставить женщин рожать?

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, что группа депутатов от ЛППР в мае представила в Госдуме законодательный проект, который предполагает выплату единоразовой денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей женщинам, которые родили ребёнка до 25 лет.
Но ряд общественных деятелей полагает, что такая инициатива вряд ли окажет какое-то влияние на демографические проблемы страны.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сказал, что некоторые регионы уже пробовали внедрять похожие меры, но они оказались неэффективными.
Согласно проведённым исследованиям, сейчас в России желаемое количество детей на семью превышает количество, необходимое для воспроизводства населения. Но для того, чтобы желаемое число детей изменилось на реальное, молодёжи нужно оказывать поддержку в решении различных вопросов.
«Ну не покупают детей! Мы должны поддерживать успешную семью, где уже появился ребенок. Дети рождаются для семьи, а государство должно показать, что оно заинтересовано в этом», — сказал Рыбальченко.
По словам эксперта и демографа Алексея Ракши, сумма в 200 тысяч рублей будет «смешной» в современных реалиях 2024 года. Сейчас стоимость 1 кв. м. жилья в городах-миллионниках превысила 100 тысяч рублей, поэтому, такая выплата вряд ли сможет сподвигнуть молодых людей на рождение ребёнка.