Остановить домашнее насилие, помочь матерям — инициативы «Новых людей» для Белгорода

Для дополнительной поддержки матерей «Новые люди» подготовили законопроект, который продлевает выплату по уходу за ребёнком. В случае рождения второго малыша пособие будут платить, пока ему не исполнится три года. То есть общий срок увеличится до 4,5 лет.