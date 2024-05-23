Белгородцам доплатят за пятого ребёнка? За что проголосуют депутаты

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Исходя из документа, члены горсовета могут установить дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей, у которых родился пятый или последующие дети после 1 января 2024 года. В случае одобрения решение начнёт действовать на территории региона со дня его принятия.
В проекте решения прописана сумма в размере 50 тысяч рублей на пятого ребёнка, а в случае рождения последующих детей размер выплаты увеличивается на 10 тысяч рублей.
В случае смерти матери такая выплата назначается отцу, если это его пятый или последующий ребёнок.
Чтобы получить данную выплату, родителям придётся подать соответствующее заявление вместе со свидетельством о рождении ребёнка, информацией о порядке рождения всех детей, а также сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания.
В особых случаях необходимо предоставить: сведения о смерти матери ребёнка, о лишении или ограничении родительских прав, о смерти ребёнка, об ограничении дееспособности или о недееспособности родителя.