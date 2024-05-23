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Published Сегодня, 14:59

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За рождение пятого ребёнка семьям в Белгороде заплатят 50 тысяч рублей

Белгородцам доплатят за пятого ребёнка? За что проголосуют депутаты

23 мая 2024, 14:59
Фото: 1MI

За рождение пятого ребёнка семьям в Белгороде заплатят 50 тысяч рублей

Депутаты Белгородского городского совета на очередном заседании рассмотрят проект решения о предоставлении единовременной выплаты за рождение пятого и последующих детей. В интернете опубликовали соответствующий документ.
Сюжет
Выплаты

Исходя из документа, члены горсовета могут установить дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей, у которых родился пятый или последующие дети после 1 января 2024 года. В случае одобрения решение начнёт действовать на территории региона со дня его принятия.

В проекте решения прописана сумма в размере 50 тысяч рублей на пятого ребёнка, а в случае рождения последующих детей размер выплаты увеличивается на 10 тысяч рублей.

В случае смерти матери такая выплата назначается отцу, если это его пятый или последующий ребёнок.

Чтобы получить данную выплату, родителям придётся подать соответствующее заявление вместе со свидетельством о рождении ребёнка, информацией о порядке рождения всех детей, а также сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания.

В особых случаях необходимо предоставить: сведения о смерти матери ребёнка, о лишении или ограничении родительских прав, о смерти ребёнка, об ограничении дееспособности или о недееспособности родителя.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Денежные выплаты#Многодетные семьи#Выплаты#Белгород
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