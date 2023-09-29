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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Белгородка вложила в фейковую биржу 2 млн и втянула в кредиты знакомых

Белгородка потеряла на фейковой бирже 2 млн рублей — деньги свои, соседей и подруги

29 сентября 2023, 14:43
Фото: 1MI

Белгородка вложила в фейковую биржу 2 млн и втянула в кредиты знакомых

Сначала женщина переводила аферисту свои деньги, но затем ей сказали найти поручителей. Ими стали семейная пара и её подруга, со счетов которых женщина перевела ещё большие суммы. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

46-летняя жительница села в Ровеньском районе увидела рекламу с предложением заработать и решила рискнуть: оставила заявку, указав свой номер телефона. Вскоре она получил отклик: 12 сентября ей позвонили и предложили подзаработать на бирже. Для этого нужно было установить на телефоне специальное приложение для видеосвязи и торгов, а потом внести первую сумму — около 14 тыс. рублей.

Чтобы заработать доверие белгородки, мошенник возвращал ей внесённые ею же суммы, выдавая их за полученный заработок. После этого женщина решила увеличить ставки, рассчитывая на более крупную прибыль, и внесла 200 тыс. рублей.

Но просто так получить доход с этой суммы у белгородки не вышло. «Брокер» заявил, что у женщины плохая кредитная история и что ей нужно найти поручителей, чтобы вывести деньги самостоятельно. Поручителями женщина сделала своих соседей и подругу. Те, ничего не подозревая, отдали ей свои телефоны.

Белгородка, выполняя указания по видеосвязи, перевела мошеннику деньги с кредитных карт своих знакомых, а также крупные суммы, оформленные на них в кредит онлайн. Аферист обещал, что деньги вернутся на счета, но этого так и не произошло. Тогда белгородцы обратились в полицию.

За всё время белгородка перевела мошеннику более 2 млн рублей, из которых только 239 тыс. рублей принадлежали самой женщине. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Жертва мошенников
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Белгородка потеряла квартиру и 8 млн рублей, пожелав заработать на «инвестициях»
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