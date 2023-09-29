Белгородка потеряла на фейковой бирже 2 млн рублей — деньги свои, соседей и подруги

Но просто так получить доход с этой суммы у белгородки не вышло. «Брокер» заявил, что у женщины плохая кредитная история и что ей нужно найти поручителей, чтобы вывести деньги самостоятельно. Поручителями женщина сделала своих соседей и подругу. Те, ничего не подозревая, отдали ей свои телефоны.