«Село монотонно выжигают»: белгородцы поделились страшными фото из приграничья

Те же кадры в Сети опубликовала белгородка Виктория: она рассказала, что сгорел дом её крестного. В дом попали шесть дронов, два из которых несли зажигательную или горючую смесь в пятилитровых бутылках. Люди не могут потушить свои дома, потому что из-за постоянных атак к ним даже невозможно подойти.