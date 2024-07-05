«Село монотонно выжигают»: белгородцы поделились страшными фото из приграничья

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Приграничное село Безымено Грайворонского округа регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В распоряжении редакции появились кадры последствий одной из таких атак.
На фотографиях и видео можно увидеть разрушенный дом одного из местных жителей, от которого остались только обгоревшие стены.
По словам белгородцев, в общей сложности в селе сгорело около 30 домов, в том числе целая улица. Жители региона просят предотвратить то, что уже случилось с грайворонскими сёлами Козинка и Горьковское.
Те же кадры в Сети опубликовала белгородка Виктория: она рассказала, что сгорел дом её крестного. В дом попали шесть дронов, два из которых несли зажигательную или горючую смесь в пятилитровых бутылках. Люди не могут потушить свои дома, потому что из-за постоянных атак к ним даже невозможно подойти.
«Село монотонно, в порядке очереди выжигают! Люди могут побыть в ПВР месяц, но жить месяцами или годами там никто не будет. Никто не поинтересовался, где живут люди и есть ли им на что жить? Какую помощь вы предлагаете помимо ПВР? Неужели проще потратиться на строительство новых домов, нежели предотвратить их утрату?» — поделилась женщина.
В комментариях ей ответил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Он сообщил, что глава Безыменской территориальной администрации уже связывалась с собственником сгоревшего домовладения и объяснила, что необходимо сделать.
Напомним, вчера, 4 июля, Безымено снова было атаковано с помощью БПЛА. В результате там разрушено семь домов. Позавчера, 3 июля, в селе из-за сброса боеприпасов с двух дронов загорелось три машины спецтехники.