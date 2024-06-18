Феномен популярности Hamster Kombat — миллионы игроков «тапают» и ждут награды

После 2013-го шумиха вокруг кликеров поутихла, пока в 2019 году не вышел праотец всех крипто-кликеров — VK Coin. Это приложение от разработчиков ВК, в котором участникам предлагалось жать на кнопку и получать игровую валюту. Участники могли переводить VK coin’ы друг другу, но материальной ценности эта валюта не имела. Главные задачи игрока — заработок монет и попадание в рейтинг самых богатых пользователей.