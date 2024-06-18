Феномен популярности Hamster Kombat — миллионы игроков «тапают» и ждут награды

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Количество людей, которые «тапают хомяка», феноменально: Hamster Kombat насчитывает 90 млн игроков. К слову, почти столько же активных пользователей у самой популярной криптовалюты в мире — Bitcoin.
Бум игр-кликеров пришелся еще на 2013 года, тогда французские разработчики выпустили игру Cookie Clicker, в которой нужно было кликать на печеньку, чтобы «копить печенье и тратить его на другое печенье».
Разработчики Hamster Kombat использовали простую, старую, но очень вовлекающую механику кликера: жми на экран, получай валюту, потом трать её на улучшения, чтобы жать на экран и получать ещё больше валюты — так по кругу и до бесконечности. Подобная игровая механика отлично привлекает и удерживает пользователей.
Игры-кликеры прекрасно отвлекают человека от повседневных забот, а также имеют низкий порог входа. Не нужно быть опытным пользователем смартфона или ПК, чтобы поиграть в Hamster Kombat. Этим можем заниматься даже ваша кошка:
После 2013-го шумиха вокруг кликеров поутихла, пока в 2019 году не вышел праотец всех крипто-кликеров — VK Coin. Это приложение от разработчиков ВК, в котором участникам предлагалось жать на кнопку и получать игровую валюту. Участники могли переводить VK coin’ы друг другу, но материальной ценности эта валюта не имела. Главные задачи игрока — заработок монет и попадание в рейтинг самых богатых пользователей.
Первый популярный крипто-кликер Notcoin был запущен на базе Telegram в символическую дату — 1 января 2024 года.
За полгода проект смог собрать 40 млн игроков. Поспособствовал этому Павел Дуров, который публично поддерживал Notcoin:
«Сейчас мы наблюдаем большую волну новых мини-приложений, создаваемых на базе Telegram и TON. Notcoin, лидер группы, использовал свои могучие лапы, чтобы проложить путь для многих будущих приложений».
Почти месяц назад монеты Notcoin появились на крупных крипто-биржах, а игроки смогли обменять свои монетки на настоящие деньги. Среднестатистический игрок мог заработать пару тысяч рублей.
На момент написания статьи кликер отключили, но «накликанные» коины всё ещё можно вывести на свой крипто-кошелек.
Внимание крипто-сообщества привлекает еще одна «тапалка» Blum — проект от бывших топ-менеджеров крупной крипто-биржи Binance.
Blum очень схож с Hamster Kombat, но имеет свои особенности. Кликать нужно не хомяка, а кристаллы, падающие с неба. Задача игрока в том, чтобы собрать как можно больше кристаллов за 1,5 минуты.
Попытки ограничены, а получить их можно с помощью билетиков, которые даются за приглашённых друзей и ежедневный вход в приложение.
Сейчас в Blum играют более 20 млн игроков. Разработчики обещают награды, но не дают конкретики:
«Очки Blum — это не просто показатель вашего вовлечения. Позже их можно будет обменять на различные награды. Возможно, в будущем вы сможете получить что-то более интересное? Следите за обновлениями!»
Простота игры и гениальный маркетинг — киты, на которых стоит «хомяк».
Создателям игры удалось привлечь огромное количество пользователей за счёт прогрессивной реферальной системы, а также заданий с подпиской на соцсети проекта.
Всё больше роликов про хомяка можно найти в своей ленте TikTok, Reels и Shorts. В роликах показано, что тапают хомяка все — школьники в метро, бариста на перерывах и даже пилоты перед рейсом.
Разработчики Hamster Kombat использовали популярный мем о «хомяках» в криптовалюте — так называют «зелёных» крипто-инвесторов, которые легко попадаются на обман в интернете, инвестируют и теряют свои деньги.
Чтобы не стать хомяком, мы советуем снизить свои ожидания от игры до минимума. Не стоит строить ложных надежд насчёт обогащения игроков, а относиться к игре как к обычному тайм-киллеру. Тогда возможная награда станет приятным сюрпризом, а не разочарованием из-за завышенных ожиданий.