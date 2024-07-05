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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Алексей Дюмин и Вячеслав Гладков

Гладков рассказал помощнику президента о том, что происходит в Белгородской области

5 июля 2024, 13:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Алексей Дюмин и Вячеслав Гладков

Губернатор Гладков встретился с секретарём Госсовета Дюминым

По словам Вячеслава Гладкова, он доложил об оперативной обстановке в регионе. На встрече также обсудили порядок взаимодействия между силовыми структурами.

5 июля Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с Алексеем Дюминым — помощником президента, секретарём Госсовета РФ. Кадрами переговоров поделился губернатор.

Гладков заявил, что рассказал о текущей оперативной обстановке в Белгородской области. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие между силовыми структурами, обеспечивающими защиту населения.

Остальных подробностей глава региона не привёл.

Напомним, что в феврале губернатор встречался с теперь уже бывшим министром обороны Сергеем Шойгу. Тогда они обсудили «текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области».

Гладков и Шойгу обсудили обстановку в Белгородской области
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#Белгородская область#Политика#Новости Белгорода#Встреча#Госсовет#Белгород#Вячеслав Гладков#Алексей Дюмин
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