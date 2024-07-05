Гладков рассказал помощнику президента о том, что происходит в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
5 июля Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с Алексеем Дюминым — помощником президента, секретарём Госсовета РФ. Кадрами переговоров поделился губернатор.
Гладков заявил, что рассказал о текущей оперативной обстановке в Белгородской области. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие между силовыми структурами, обеспечивающими защиту населения.
Остальных подробностей глава региона не привёл.
Напомним, что в феврале губернатор встречался с теперь уже бывшим министром обороны Сергеем Шойгу. Тогда они обсудили «текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области».