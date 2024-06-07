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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Белгородской области начинается пятый фестиваль поэзии «Сплав»

Юлия Савичева и «Бродский Джаз» выступят для белгородцев на «Сплаве»

7 июня 2024, 10:25
Фото: фестиваль поэзии «Сплав»

В Белгородской области начинается пятый фестиваль поэзии «Сплав»

Мероприятие проходит в Старом Осколе в Центре современного искусства «Быль». Для посетителей выступят певица Юлия Савичева, группа «Виктор», проект «Бродский Джаз» и местные артисты, сообщает региональное правительство.

В Старом Осколе с 7 по 9 июня пройдёт пятый фестиваль поэзии «Сплав» (18+). Гостей мероприятия ждут выступления певицы Юлии Савичевой, Паскаля, музыкантов из коллектива рок-барда Вени Д’ркина, группы «Виктор» и местных артистов.

Хедлайнером литературной программы стала поэтесса Анна Егоян. На мероприятии также выступят полуфиналисты конкурса поэтов, проходившего в рамках «Сплава». Победителей конкурса объявят 9 июня.

Кроме того, посетителям покажут фильмы «Довлатов», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Русский крест».

Фото: Фестиваль поэзии «Сплав»
В Белгородской области стартовал фестиваль поэзии «Сплав»
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#Алина Харина#Белгородская область#Культура#Старый Оскол#Фестиваль#Новости Старого Оскола#Белгород
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