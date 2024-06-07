Юлия Савичева и «Бродский Джаз» выступят для белгородцев на «Сплаве»

В Старом Осколе с 7 по 9 июня пройдёт пятый фестиваль поэзии «Сплав» (18+). Гостей мероприятия ждут выступления певицы Юлии Савичевой, Паскаля, музыкантов из коллектива рок-барда Вени Д’ркина, группы «Виктор» и местных артистов.