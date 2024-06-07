Юлия Савичева и «Бродский Джаз» выступят для белгородцев на «Сплаве»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Старом Осколе с 7 по 9 июня пройдёт пятый фестиваль поэзии «Сплав» (18+). Гостей мероприятия ждут выступления певицы Юлии Савичевой, Паскаля, музыкантов из коллектива рок-барда Вени Д’ркина, группы «Виктор» и местных артистов.
Хедлайнером литературной программы стала поэтесса Анна Егоян. На мероприятии также выступят полуфиналисты конкурса поэтов, проходившего в рамках «Сплава». Победителей конкурса объявят 9 июня.
Кроме того, посетителям покажут фильмы «Довлатов», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Русский крест».