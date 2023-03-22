В Белгородской области стартовал фестиваль поэзии «Сплав»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Профессиональная программа фестиваля «Сплав» стартовала в Старом Осколе на площадке ЦКР «Молодёжный». Фестиваль включает две программы — профессиональную, которая проходит с марта по июнь, и общественную, которая длится с 1 по 3 июня.
В этом году основной темой фестиваля стала «Поэзия: линии жизни». Профессиональную программу организаторы посвятили теме «Линии жизни города». В течение 2,5 месяца в рамках программы состоятся выступления, открытые репетиции, мастер-классы.
Уже завершились первые мероприятия «Сплава»: поэт Александр Савицких провёл мастер-класс по созданию произведений по поэтическим интервью. Участники написали стихотворения о Старом Осколе на основе бесед друг с другом. Полученные тексты станут началом медиапроекта «Линии жизни города», который авторы смогут презентовать 3 июня в рамках основной программы.
Помимо этого, для гостей выступила Анна Сеничева — поэтесса, член Российского союза писателей, создатель благотворительного проекта и участник многочисленных поэтических конкурсов. Она представила свою программу «Щепотка соли». Также поэтесса объявила о старте грантового конкурса «Синтез искусств» в рамках «Сплава».
В прошлом году фестиваль принял 200 участников и более 3000 зрителей из разных регионов.
Напомним, что в Белгороде в ближайшее время ожидается фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0». Он пройдёт с 24 по 26 марта.