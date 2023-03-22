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В Белгородской области стартовал фестиваль поэзии «Сплав»

22 марта 2023, 09:47
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Старом Осколе началась профессиональная программа фестиваля «Сплав», которая продлится с марта по июнь. Общественная программа запланирована на период с 1 по 3 июня, сообщили в правительстве Белгородской области.

Профессиональная программа фестиваля «Сплав» стартовала в Старом Осколе на площадке ЦКР «Молодёжный». Фестиваль включает две программы — профессиональную, которая проходит с марта по июнь, и общественную, которая длится с 1 по 3 июня.

В этом году основной темой фестиваля стала «Поэзия: линии жизни». Профессиональную программу организаторы посвятили теме «Линии жизни города». В течение 2,5 месяца в рамках программы состоятся выступления, открытые репетиции, мастер-классы.

Уже завершились первые мероприятия «Сплава»: поэт Александр Савицких провёл мастер-класс по созданию произведений по поэтическим интервью. Участники написали стихотворения о Старом Осколе на основе бесед друг с другом. Полученные тексты станут началом медиапроекта «Линии жизни города», который авторы смогут презентовать 3 июня в рамках основной программы.

Помимо этого, для гостей выступила Анна Сеничева — поэтесса, член Российского союза писателей, создатель благотворительного проекта и участник многочисленных поэтических конкурсов. Она представила свою программу «Щепотка соли». Также поэтесса объявила о старте грантового конкурса «Синтез искусств» в рамках «Сплава».

В прошлом году фестиваль принял 200 участников и более 3000 зрителей из разных регионов.

Напомним, что в Белгороде в ближайшее время ожидается фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0». Он пройдёт с 24 по 26 марта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Белгороде пройдёт трёхдневный фестиваль современного театра «Наш кислород 8.0»
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