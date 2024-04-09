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Театр

«Сказки старинного города»: театр из ЛНР покажет в Белгороде спектакль о Луганске

9 апреля 2024, 10:02
Фото: 1MI
Театр

Луганский театр кукол выступит со спектаклем на фестивале в Белгороде

Помимо этого, труппа посетит Рязань. Зрителям покажут спектакль о Луганске. Показы запланированы в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Об этом главный режиссёр Луганского академического театра кукол Валерий Середа рассказал ТАСС.

Луганский академический театр кукол выступит в Белгороде и Рязани со спектаклем «Сказки старинного города». Гастрольная программа запланирована на май. Артисты примут участие в Рязанском фестивале и фестивале в Белгороде.

По словам режиссёра, события в спектакле перенесут зрителя в историческую часть Луганска со знаковыми местами и памятниками архитектуры. Спектакль поставлен по пьесе питерского драматурга Анны Константиновой.

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#Город#Культура#Театр кукол#Спектакль#Новости Белгорода#ЛНР#Белгород#Алина Харина
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