«Сказки старинного города»: театр из ЛНР покажет в Белгороде спектакль о Луганске

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Луганский академический театр кукол выступит в Белгороде и Рязани со спектаклем «Сказки старинного города». Гастрольная программа запланирована на май. Артисты примут участие в Рязанском фестивале и фестивале в Белгороде.
По словам режиссёра, события в спектакле перенесут зрителя в историческую часть Луганска со знаковыми местами и памятниками архитектуры. Спектакль поставлен по пьесе питерского драматурга Анны Константиновой.