Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта

Также о переносе мероприятий сообщили в белгородской филармонии. 27 марта должен был состояться концерт «Воспоминания о Шопене», его перенесли на 7 июня. Концерт «Жук Меломанов и друзья» перенесли с 30 марта на 9 июня. «Незнайка учится играть» перенесли с 31 марта на 9 июня. Помимо этого, 31 марта не состоится концерт «Волшебные ботинки и педаль». Выступление запланировано на 20 апреля.