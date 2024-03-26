Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Театр

Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта

26 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI
Театр
Драмтеатр имени Щепкина сообщил о переносе спектаклей с 26 и 27 марта на неопределённый срок. Филармония заявила о переносе концертов 27, 30 и 31 марта.

Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина сообщил, что спектакли 26 и 27 марта не состоятся. Их переносят на неопределённый срок. Что касается постановок, которые должны пройти позже, то информацию о них дадут также в ближайшее время.

Помимо этого, в драмтеатре отменили гастрольные моноспектакли «А. С. Пушкин. Сказки» и «Пиковая дама». Спектакли должны были пройти 6 и 7 апреля.

Деньги за билеты обещают вернуть. С 26 марта в театре будет работать касса. Время работы — с 13:00 до 18:00.

Также о переносе мероприятий сообщили в белгородской филармонии. 27 марта должен был состояться концерт «Воспоминания о Шопене», его перенесли на 7 июня. Концерт «Жук Меломанов и друзья» перенесли с 30 марта на 9 июня. «Незнайка учится играть» перенесли с 31 марта на 9 июня. Помимо этого, 31 марта не состоится концерт «Волшебные ботинки и педаль». Выступление запланировано на 20 апреля.

В филармонии добавили, что билеты действительны.

В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛА
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде отменяют спектакли и закрывают концертные кассы на фоне атак БПЛАСпектакль со звездой «Сватов» перенесли из-за болезни артистаИзвестная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам
#Культура#Филармония#Концерты#Спектакли#Новости Белгорода#Драмтеатр#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
Сегодня, 06:54
Стоит ли ночью включать сирену во время ракетной опасности в Белгородской области?
Сегодня, 06:56
Соловьёв ответил на возмущения белгородцев о высказываниях про «мерзкую истерику»
Сегодня, 07:52
Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
Сегодня, 07:17
С чем связан вчерашний неожиданный день тишины в Белгороде? Версия депутата
Сегодня, 08:59
Трясущий животом турок записал видео с «Путиным» на фоне белгородского стенда на ВФМ
Сегодня, 09:10
"