Культурные учреждения Белгорода перенесли концерты и спектакли до конца марта

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина сообщил, что спектакли 26 и 27 марта не состоятся. Их переносят на неопределённый срок. Что касается постановок, которые должны пройти позже, то информацию о них дадут также в ближайшее время.
Помимо этого, в драмтеатре отменили гастрольные моноспектакли «А. С. Пушкин. Сказки» и «Пиковая дама». Спектакли должны были пройти 6 и 7 апреля.
Деньги за билеты обещают вернуть. С 26 марта в театре будет работать касса. Время работы — с 13:00 до 18:00.
Также о переносе мероприятий сообщили в белгородской филармонии. 27 марта должен был состояться концерт «Воспоминания о Шопене», его перенесли на 7 июня. Концерт «Жук Меломанов и друзья» перенесли с 30 марта на 9 июня. «Незнайка учится играть» перенесли с 31 марта на 9 июня. Помимо этого, 31 марта не состоится концерт «Волшебные ботинки и педаль». Выступление запланировано на 20 апреля.
В филармонии добавили, что билеты действительны.