Ростовские зрители оценят спектакли «Говорит Ленинград» и «Слон» от белгородцев

Белгородские кукольщики покажут спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Это история о повседневной жизни людей в блокадном Ленинграде, о том, как они научились сражаться, сохранять человечность и бороться за свою жизнь до конца.