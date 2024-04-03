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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Белгородский театр кукол

Ростовские зрители оценят спектакли «Говорит Ленинград» и «Слон» от белгородцев

3 апреля 2024, 14:45
Фото: группа Белгородского театра кукол «ВКонтакте»
Белгородский театр кукол

Белгородский театр кукол впервые покажет спектакли в Ростове-на-Дону

22 и 23 апреля Белгородский театр кукол представит два своих спектакля в Ростове-на-Дону. Показ состоится в рамках программы «Большие гастроли», сообщает ТАСС

Андрей Былков, руководитель Ростовского государственного театра кукол им. В. С. Былкова, рассказал о том, что Белгородский театр кукол покажет на их сцене два спектакля 22 и 23 апреля. Это первые гастроли белгородской труппы в Ростове-на-Дону.

Белгородские кукольщики покажут спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Это история о повседневной жизни людей в блокадном Ленинграде, о том, как они научились сражаться, сохранять человечность и бороться за свою жизнь до конца.

Также на сцене Ростовского кукольного театра зрители увидят «Слона». Этот спектакль может заинтересовать маленьких зрителей в возрасте от четырёх лет.

Отметим, что сейчас спектакли в Белгородском театре кукол идут в онлайн-формате.

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#Белгородская область#Культура#Ростов-на-дону#Театр кукол#Новости Белгорода#Гастроли#Белгород#Маргарита Водолажская
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