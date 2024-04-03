Ростовские зрители оценят спектакли «Говорит Ленинград» и «Слон» от белгородцев

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Андрей Былков, руководитель Ростовского государственного театра кукол им. В. С. Былкова, рассказал о том, что Белгородский театр кукол покажет на их сцене два спектакля 22 и 23 апреля. Это первые гастроли белгородской труппы в Ростове-на-Дону.
Белгородские кукольщики покажут спектакль по мотивам произведений Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Это история о повседневной жизни людей в блокадном Ленинграде, о том, как они научились сражаться, сохранять человечность и бороться за свою жизнь до конца.
Также на сцене Ростовского кукольного театра зрители увидят «Слона». Этот спектакль может заинтересовать маленьких зрителей в возрасте от четырёх лет.
Отметим, что сейчас спектакли в Белгородском театре кукол идут в онлайн-формате.