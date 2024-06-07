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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Следы после взрывов в Белгороде

Утро пятницы в Белгороде началось со взрывов

7 июня 2024, 06:34
Фото: «Жесть Белгород»
Следы после взрывов в Белгороде

В Белгороде объявили ракетную опасность

Несколько взрывов прозвучало в городе в районе 09:20. В небе остались следы от сбитых воздушных целей.

В Белгороде утром 7 июня было громко. Прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. В городе выла сирена. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

Ракетную опасность также объявляли в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге. Информации о возможных последствиях на земле пока нет.

Напомним, что в результате вчерашних атак ВСУ на регион пострадали четыре человека. Двое — мужчина и женщина — травмированы при падении и взрыве дрона-камикадзе во дворе администрации Грайворонского горокруга. Ещё одна женщина пострадала при ударе FPV-дрона в Краснояружском районе, а девушка — при обстреле в том же муниципалитете.

Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
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