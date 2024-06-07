Утро пятницы в Белгороде началось со взрывов

Напомним, что в результате вчерашних атак ВСУ на регион пострадали четыре человека. Двое — мужчина и женщина — травмированы при падении и взрыве дрона-камикадзе во дворе администрации Грайворонского горокруга. Ещё одна женщина пострадала при ударе FPV-дрона в Краснояружском районе, а девушка — при обстреле в том же муниципалитете.