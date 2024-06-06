Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В Грайвороне число пострадавших при утренней атаке дрона-камикадзе ВСУ увеличилось до двух человек. Травмирована женщина, к медикам она обратилась сама.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают состояние жительницы как удовлетворительное.
Напомним, что первым пострадавшим был замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Он получил контузию.
Кроме того, сегодня, 6 июня, при атаке FPV-дрона на окраине краснояружской Репяховки пострадала женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма.