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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Число пострадавших при атаке ВСУ в белгородском Грайвороне увеличилось до двух

Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше

6 июня 2024, 13:54
Фото: 1MI

Число пострадавших при атаке ВСУ в белгородском Грайвороне увеличилось до двух

К врачам обратилась женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное.

В Грайвороне число пострадавших при утренней атаке дрона-камикадзе ВСУ увеличилось до двух человек. Травмирована женщина, к медикам она обратилась сама.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают состояние жительницы как удовлетворительное.

Напомним, что первым пострадавшим был замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев. Он получил контузию.

Кроме того, сегодня, 6 июня, при атаке FPV-дрона на окраине краснояружской Репяховки пострадала женщина. У неё закрытая черепно-мозговая травма.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Грайворон#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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