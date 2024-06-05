Стало известно о последствиях вечерних взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В Белгороде и Белгородском районе вечером 5 июня было громко. Сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей.
Есть разрушения после вечернего обстрела. Фрагментами снарядов пробиты кровли одного многоквартирного и одного частного дома. Кроме того, осколками посекло автомобиль.
Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.
Взрывы прогремели в Белгороде в районе 20:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы. После взрывов белгородцы обнаружили на земле множество обломков сбитых в небе предметов. Кроме того, в Сети сообщали, что из-за упавшего осколка перекрывали улицу Попова, однако официальной информации об этом не было.