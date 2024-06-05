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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Обломки на земле после вечерних взрывов в Белгороде

Стало известно о последствиях вечерних взрывов в Белгороде

5 июня 2024, 19:04
Фото: «Жесть Белгород»
Обломки на земле после вечерних взрывов в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО

Разрушения есть в многоквартирном и частном домах. Кроме того, осколками задело машину. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе вечером 5 июня было громко. Сработала система ПВО — сбито несколько воздушных целей.

Есть разрушения после вечернего обстрела. Фрагментами снарядов пробиты кровли одного многоквартирного и одного частного дома. Кроме того, осколками посекло автомобиль.

Пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о последствиях уточняется.

Взрывы прогремели в Белгороде в районе 20:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы. После взрывов белгородцы обнаружили на земле множество обломков сбитых в небе предметов. Кроме того, в Сети сообщали, что из-за упавшего осколка перекрывали улицу Попова, однако официальной информации об этом не было.

Обломки после вечерних взрывов в БелгородеОбломки после вечерних взрывов в Белгороде
Обломки после вечерних взрывов в БелгородеОбломки после вечерних взрывов в Белгороде
Обломки после вечерних взрывов в БелгородеОбломки после вечерних взрывов в Белгороде
Обломки после вечерних взрывов в БелгородеОбломки после вечерних взрывов в Белгороде
Перекрытая после вечерних взрывов в Белгороде улица ПоповаПерекрытая после вечерних взрывов в Белгороде улица Попова
Обломки после вечерних взрывов в Белгороде
Фото: «Жесть Белгород»
Взрывы прогремели в Белгороде во время вечерней ракетной опасности
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обломки
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