Стало известно о последствиях вечерних взрывов в Белгороде

Взрывы прогремели в Белгороде в районе 20:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы. После взрывов белгородцы обнаружили на земле множество обломков сбитых в небе предметов. Кроме того, в Сети сообщали, что из-за упавшего осколка перекрывали улицу Попова, однако официальной информации об этом не было.