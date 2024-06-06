Число разрушений после вечерних взрывов в Белгороде увеличилось

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
За сутки ВСУ атаковали Белгород и десять районов. Два из них при этом не так часто попадают в сводку обстрелов.
В Белгороде в результате взрывов вечером 5 июня выявили больше разрушений. Повреждены кровли двух многоквартирных и двух частных домов. Число пострадавших от осколков машин увеличилось до шести.
В Старооскольском горокруге в результате атаки дрона-камикадзе на нефтебазу повреждён и второй резервуар, однако пробития не было. В Прохоровском районе, который тоже не так часто попадает в сводку ЧП, сбили беспилотник реактивного типа.
В четырёх приграничных районах зафиксировали разрушения после обстрелов. В Белгородском районе в результате нескольких атак повреждены заправочная колонка на АЗС и одна машина. Под ударом были Октябрьский, Майский, Журавлёвка, Петровка, Беловское, Щетиновка и Красный Хутор.
В Грайворонском горокруге после атак ВСУ полностью сгорела квартира в МКД, в ещё двух выбило окна, есть разрушения в четырёх частных домах. Повторно ВСУ ударили по коммерческому объекту. Последствия зафиксировали в Горьковском, Безымено.
В Шебекинском горокруге за сутки повреждено четыре частных дома, машина и линия электропередачи. Разрушения были в Шебекино, Красном и Муроме.
В Борисовском районе один грузовик загорелся, второй серьёзно повреждён после атаки дронов-камикадзе.
Также под ударом накануне были Валуйский и Яковлевский горокруга, Волоконовский и Краснояружский районы. Разрушений там не зафиксировали.