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Updated Сегодня, 10:10

ВСУ за день ударили по Белгороду и десяти районам

Число разрушений после вечерних взрывов в Белгороде увеличилось

6 июня 2024, 10:08
Фото: 1MI

ВСУ за день ударили по Белгороду и десяти районам

В столице региона выявили больше разрушений после вечерней атаки ВСУ. Кроме того, стало известно, что при взрыве на территории старооскольской нефтебазы пострадал второй резервуар. Разрушения также выявили ещё в нескольких районах. Подробности приводятся в ежедневной сводке обстрелов.

За сутки ВСУ атаковали Белгород и десять районов. Два из них при этом не так часто попадают в сводку обстрелов.

В Белгороде в результате взрывов вечером 5 июня выявили больше разрушений. Повреждены кровли двух многоквартирных и двух частных домов. Число пострадавших от осколков машин увеличилось до шести.

В Старооскольском горокруге в результате атаки дрона-камикадзе на нефтебазу повреждён и второй резервуар, однако пробития не было. В Прохоровском районе, который тоже не так часто попадает в сводку ЧП, сбили беспилотник реактивного типа.

В четырёх приграничных районах зафиксировали разрушения после обстрелов. В Белгородском районе в результате нескольких атак повреждены заправочная колонка на АЗС и одна машина. Под ударом были Октябрьский, Майский, Журавлёвка, Петровка, Беловское, Щетиновка и Красный Хутор.

В Грайворонском горокруге после атак ВСУ полностью сгорела квартира в МКД, в ещё двух выбило окна, есть разрушения в четырёх частных домах. Повторно ВСУ ударили по коммерческому объекту. Последствия зафиксировали в Горьковском, Безымено.

В Шебекинском горокруге за сутки повреждено четыре частных дома, машина и линия электропередачи. Разрушения были в Шебекино, Красном и Муроме.

В Борисовском районе один грузовик загорелся, второй серьёзно повреждён после атаки дронов-камикадзе.

Также под ударом накануне были Валуйский и Яковлевский горокруга, Волоконовский и Краснояружский районы. Разрушений там не зафиксировали.

Стало известно о последствиях вечерних взрывов в Белгороде
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