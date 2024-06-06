Белгородцы переживают за раненных при атаках и удивляются слухам о беременных детях

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 6 июня, дрон-камикадзе упал и взорвался во внутреннем дворе администрации Грайворонского округа. Пострадал один сотрудник: у замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства Максима Моисеева диагностировали контузию.
Одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму в селе Репяховка Краснояружского района. Она самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали помощь, но от госпитализации отказалась.
Позже стало известно, что количество пострадавших при атаке на Грайворон увеличилось до двух: помимо чиновника, пострадала мирная жительница. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают состояние жительницы как удовлетворительное.
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев в 2021 году приобрёл нежилое помещение площадью 438,8 квадратных метра более чем за 13 миллионов рублей.
Прокуратура утверждает, что экс-чиновник купил недвижимость на неподтверждённые доходы, поэтому её оформили на родственника, чтобы избежать необходимости указывать информацию о ней в декларации об имуществе. После проверки этой информации прокуратура обратилась в суд с требованием передать помещение в собственность государства. Суд удовлетворил данное требование.
Ранее были наложены аресты на другое имущество Полежаева, включая дом, земельный участок, часы и автомобили.
Напомним, что с 2019 года чиновник занимал должность заместителя губернатора и курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства. В июле 2023 года его уволили с этой должности и впоследствии задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
6 июня в суде зачитали обвинение бывшему чиновнику.
Ранее в местном Telegram-канале появилась информация о несовершеннолетних школьницах, которые якобы забеременели в детском лагере за пределами региона. Однако в прокуратуре отметили, что не получали никаких данных о случаях беременности среди школьниц.
Стоит отметить, что первоначальную информацию о возможном подобном происшествии опубликовали в Telegram-канале «Белгород. Инсайды». Однако, несмотря на утверждения источника о том, что в прокуратуру были направлены несколько заявлений из лагерей, эти данные не нашли своего подтверждения.
Напомним, что в прошлом году в Белгородской области 2100 женщин стали матерями в возрасте до 25 лет.