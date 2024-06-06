Белгородцы переживают за раненных при атаках и удивляются слухам о беременных детях

Стоит отметить, что первоначальную информацию о возможном подобном происшествии опубликовали в Telegram-канале «Белгород. Инсайды». Однако, несмотря на утверждения источника о том, что в прокуратуру были направлены несколько заявлений из лагерей, эти данные не нашли своего подтверждения.