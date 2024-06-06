У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей

Константин Полежаев с 2019 года работал в региональном правительстве. Был замгубернатора — курировал сферу ЖКХ. 4 июля 2023 года стало известно об увольнении Полежаева с этой должности, а 21 июля — о его задержании. Экс-замгубернатора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). Сам он ранее признал вину.