У экс-замгубернатора Полежаева через суд изъяли нежилое помещение за 13 млн рублей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По информации прокуратуры, бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев в 2021 году купил нежилое помещение за более чем 13 млн рублей. Площадь недвижимости составила 438,8 кв. м.
При этом, как утверждает надзорное ведомство, помещение приобрели на «неподтверждённые доходы». Недвижимость в итоге Полежаев оформил на родственника, чтобы не указывать её в декларации об имуществе.
Обо всём этом прокуратура узнала по итогам проверки. Информацию направили в суд с требованием передать купленное Полежаевым нежилое помещение в доход государства. Белгородский районный суд требование удовлетворил.
Напомним, что ранее суд наложил арест на дом и земельный участок экс-чиновника общей стоимостью свыше 19,5 млн рублей, на швейцарские часы за 1,8 млн рублей, на авто BMW 320D XDRIVE, Land Rover Defender и Porsche Panamera общей стоимостью более 21 млн рублей.
Константин Полежаев с 2019 года работал в региональном правительстве. Был замгубернатора — курировал сферу ЖКХ. 4 июля 2023 года стало известно об увольнении Полежаева с этой должности, а 21 июля — о его задержании. Экс-замгубернатора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). Сам он ранее признал вину.