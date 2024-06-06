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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру

«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру

6 июня 2024, 11:18
Фото: Татьяна Лукащева / bel.ru
Руководство «Мистера Бургера» изменило концепцию пиар-кампании. Теперь слов о лучших бургерах и шаурмы нет на фасадах. Что произошло?
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Белгородские точки общепита «Мистер Бургер» изменили маркетинговую кампанию после публикаций «Бел.Ру».

В апреле 2024 года на ресторанах этой сети стали появляться плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры». Журналисты Бел.Ру обратили внимание на такие лозунги и узнали, чем антимонопольной службе России может не понравиться такая реклама.

ФАС может использовать статьи Федерального закона «О рекламе», в котором говорится о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе.

Спустя несколько дней после публикации Бел.Ру плакаты начали пропадать с ресторанов.

Теперь же, спустя несколько недель на их месте появились новые надписи: «Не лишай себя удовольствия попробовать ниши бургеры» и «Вкусно, качественно, быстро». Намеки на самые вкусные перекусы исчезли.

Фото: bel.ru
Больше не лучшая шаурма? «Мистер Бургер» в Белгороде убрал рекламу со своих заведений
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#Алёна Мальцева#Реклама#Антимонопольная служба#Бизнес#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Шаурма#Бургеры#Рестораны#Мистер Бургер
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