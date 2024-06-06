«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Белгородские точки общепита «Мистер Бургер» изменили маркетинговую кампанию после публикаций «Бел.Ру».
В апреле 2024 года на ресторанах этой сети стали появляться плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры». Журналисты Бел.Ру обратили внимание на такие лозунги и узнали, чем антимонопольной службе России может не понравиться такая реклама.
ФАС может использовать статьи Федерального закона «О рекламе», в котором говорится о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе.
Спустя несколько дней после публикации Бел.Ру плакаты начали пропадать с ресторанов.
Теперь же, спустя несколько недель на их месте появились новые надписи: «Не лишай себя удовольствия попробовать ниши бургеры» и «Вкусно, качественно, быстро». Намеки на самые вкусные перекусы исчезли.