«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру

В апреле 2024 года на ресторанах этой сети стали появляться плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры». Журналисты Бел.Ру обратили внимание на такие лозунги и узнали, чем антимонопольной службе России может не понравиться такая реклама.