Антимонопольная служба

«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру

Руководство «Мистера Бургера» изменило концепцию пиар-кампании. Теперь слов о лучших бургерах и шаурмы нет на фасадах. Что произошло?