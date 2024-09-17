bel.ru
ГлавноеВсе новости

Антимонопольная служба

Выбрать дату
Сентябрь
«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»
17 сентября, 10:44
Июнь
«Мистер Бургер» в Белгороде изменил рекламную концепцию после публикаций Бел.Ру
Руководство «Мистера Бургера» изменило концепцию пиар-кампании. Теперь слов о лучших бургерах и шаурмы нет на фасадах. Что произошло?
6 июня, 11:18
Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением
3 июня, 08:48
Декабрь 2023
Есть некоторое лукавство: повлиял ли птичий грипп на подорожание яиц?
22 декабря 2023, 13:49
Дороже, но экономически обоснованно? «Газпром» объяснил цены на ТО в Белгороде
12 декабря 2023, 10:38
Ноябрь 2023
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
30 ноября 2023, 11:26
Секрет фирмы: в «Черкизово» отказались отвечать на вопросы о росте цен на мясо птицы
24 ноября 2023, 13:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика