Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Бургеры

Белгородцы требуют прекратить строительство заведения «Мистер Бургер» на Богданке

17 апреля 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Бургеры

В мэрии ответили на призыв белгородцев прекратить строительство бургерной

Жительница Белгорода попросила прекратить строительство бургерной на проспекте Богдана Хмельницкого. В мэрии ответили, что строительство идёт в соответствии с документацией.

Жительница Белгорода поинтересовалась, на каком основании на проспекте Б. Хмельницкого, 134а началось строительство бургерной. Женщина сообщила, что в доме уже работает круглосуточная пивная, которую открыли без разрешения жителей. Горожанка призвала отменить строительство заведения, так как дом может «задохнуться».

«Жители дома просят срочно принять меры и отменить строительство бургерной возле нашего дома! Насколько мне известно, эти бургерные ставят вдоль дороги, но никак не возле жилого многоквартирного дома!» — пишет белгородка.

В мэрии в свою очередь ответили, что строительство бургерной ведётся застройщиком ООО «Мистер Бургер» в соответствии с проектной документацией. Документация регламентирована ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также разрешением на строительство от 14.06.2023 г., выданным департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.

Строительство бургерной на проспекте Б. Хмельницкого Строительство бургерной на проспекте Б. Хмельницкого
Строительство бургерной на проспекте Б. ХмельницкогоСтроительство бургерной на проспекте Б. Хмельницкого
Строительство бургерной на проспекте Б. Хмельницкого
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами
Узнать подробнее
Читайте также:
Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в БелгородеВ Белгороде потребовали снести одну из точек «Мистера Бургера»На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Бургерная#Мистер Бургер
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам
Сегодня, 13:27
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"