Белгородцы требуют прекратить строительство заведения «Мистер Бургер» на Богданке

В мэрии в свою очередь ответили, что строительство бургерной ведётся застройщиком ООО «Мистер Бургер» в соответствии с проектной документацией. Документация регламентирована ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также разрешением на строительство от 14.06.2023 г., выданным департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.