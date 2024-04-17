Белгородцы требуют прекратить строительство заведения «Мистер Бургер» на Богданке

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Жительница Белгорода поинтересовалась, на каком основании на проспекте Б. Хмельницкого, 134а началось строительство бургерной. Женщина сообщила, что в доме уже работает круглосуточная пивная, которую открыли без разрешения жителей. Горожанка призвала отменить строительство заведения, так как дом может «задохнуться».
«Жители дома просят срочно принять меры и отменить строительство бургерной возле нашего дома! Насколько мне известно, эти бургерные ставят вдоль дороги, но никак не возле жилого многоквартирного дома!» — пишет белгородка.
В мэрии в свою очередь ответили, что строительство бургерной ведётся застройщиком ООО «Мистер Бургер» в соответствии с проектной документацией. Документация регламентирована ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также разрешением на строительство от 14.06.2023 г., выданным департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.