Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
С началом спецоперации и вводом санкций зарубежные компании, которые занимались фастфудом, в том числе на территории Белгородской области, стали уходить из России. Но, как говорится, место пусто не бывает, поэтому нишу сразу начали занимать местные предприниматели. В их числе и семья Тебекиных.
Ещё в далёком 2017-м бизнесмены открыли несколько бургерных, которые преимущество располагались в Старом Осколе. Но уже в 2022 году точки «Мистера Бургера» начали стремительно открываться по всей Белгородской области. При этом для развития сети решили организовать отдельное ООО, которое так и назвали — «Мистер Бургер». Совладельцами выступили родственники известного в Белгородской области предпринимателя Владимира Тебекина, которого летом задержали по обвинению в мошенничестве, — Полина, Дмитрий и Михаил Тебекины в равных долях.
На сегодня в Белгороде работают пять точек — две из них ещё даже не внесли на карту на сайте компании. Пять заведений работают в пригородах Белгорода. Активно растёт «Мистер Бургер» в родном Шебекинском округе, где открыто уже минимум девять пунктов, в том числе в совсем приграничной Новой Таволжанке. По направлению Губкин-Старый Оскол — Валуйки действует ещё 21 заведение, 13 из которых — в Старом Осколе.
Интересно, что воронежскому «Русскому аппетиту» в Старом Осколе отказали в продлении аренды остановок с их забегаловками, что привело к разбирательствам в арбитражном суде.
Но так ли гладко «Мистер Бургер» занимает всё большую долю рынка фастфуда в регионе? В этом году было три открытия новых точек в Белгороде и Белгородском районе, к которым были вопросы у местных жителей и ресурсоснабжающей организации.
Из ответа мэрии Белгорода следует, что на территории областного центра размещено пять объектов торговой марки «Мистер Бургер»:
Городские власти добавили, что в текущем году застройщик «Мистер Бургер» обращался в департамент строительства и архитектуры администрации за получением разрешения на строительство торговых объектов. По итогам власти выдали девять разрешений по следующим адресам:
При этом интересная история получилась со строительством бургерной на ул. Будённого в Белгороде. Застройщик «Мистер Бургер» обращался в департамент строительства и архитектуры администрации города за получением разрешения на строительство объекта общественного питания по этому адресу 29 июня 2023 года.
5 июля департамент строительства и архитектуры администрации разрешение на строительство объекта общественного питания выдал. В мэрии Бел.Ру отметили, что по градостроительному плану «данный объект в охранной зоне тепловых магистралей не располагается».
Однако у АО «Квадра» другая позиция. По информации компании, в августе 202З года в ходе планового осмотра тепловых сетей сотрудники «Квадры» обнаружили стационарный торговый объект на ул. Будённого, 2, который располагался в охранной зоне магистральной тепловой сети, идущей от котельной южного микрорайона до подкачивающей насосной станции №5. Собственником данного объекта является фирма «Мистер Бургер».
В «Квадре» отметили, что строительство этого здания было с ними согласовано при условии соблюдения охранной зоны 6 м от оси теплосети или 5 м от края строительной конструкции. А в существующем варианте — 4 м от оси теплосети и 3 м от края конструкции, что «является неправомерным».
В связи с выявленными нарушениями 18 августа АО Квадра» направило претензию в адрес «Мистер Бургер» об освобождении охранной зоны магистральной тепловой сети от стационарного торгового объекта не позднее 17 сентября.
Но в установленный срок объект не снесли и не перенесли, а досудебную претензию АО «Квадрa» оставили без ответа. Поэтому АО подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области к фирме «Мистер Бургер» с требованием освободить охранную зону магистральной тепловой сети и взыскать с ООО в пользу АО судебные издержки в размере уплаченной по делу госпошлины — 6000 рублей.
Действительно ли бургерная допустила нарушения при строительстве стационарного торгового объекта на ул. Будённого, 2, теперь установит суд.
В этой ситуации возникают вопросы и к городским властям. Один из них касается теплосетей. Что бы было, если бы сотрудники «Квадры» не заметили строительство нового объекта? Кто бы отвечал в случае возникновения аварийной ситуации? Особенно, если бы ЧП случилось зимой и полрайона осталось без отопления. И почему ответственные не проследили за местом размещения новой бургерной, даже если по бумагам всё хорошо.
Были вопросы и к строительству бургерной возле областной больницы в Белгороде. Жители посчитали, что объект строится прямо на территории медучреждения. Бел.Ру сделало запрос властям региона, где объяснили, что участок — смежный с больничным, а инвестиционный проект «Мистера Бургера» одобрили в правительстве области.
Не всё прошло гладко и со строительством точки «Мистер Бургер» в Разумном. На главной площади рядом с Центром культурного развития имени Елисеева начались строительные работы. Сначала все думали, что это ремонт теплотрассы, но потом стало известно, что планируется построить ресторан быстрого питания «Мистер Бургер». Информацию об этом получили жители, увидев паспорт объекта, который был размещен на заборе 29 июня, и возмутились.
Всё потому, что площадь возле Центра культурного развития имеет большое значение для местных жителей. Иван Елисеев, в честь которого назван центр, был основателем совхоза «Разуменский», благодаря которому село Разумное превратилось в посёлок городского типа.
Тогда Екатерина Долгова рассказала, что на собрании депутатов подняли вопрос о приостановке строительства. Было высказано мнение, что «Мистер Бургер» в этом месте не соответствует градостроительным нормам и не может находиться рядом с мемориалами и зоной отдыха. Кроме того, рядом проходит теплотрасса, которая регулярно нуждается в ремонте, и строительство ресторана может затруднить доступ к ней.
Долгова добавила, что «Мистер Бургер» можно строить в другом месте, так как возле Центра находится памятник воинам-освободителям, почётная доска и бюст Ивана Дмитриевича Елисеева.
Позже стало известно, что работы приостановят и для кафе найдут другое место. Однако в ответе Бел.Ру администрация Белгородского района высказала другую позицию. Из него следует, что строительство бургерной в Разумном на б-р Сиреневый, 1в завершат в конце текущего года. Публичные слушания по этому вопросу состоялись 4 августа. Удалось договориться с людьми?
Всего на 16 марта на территории Белгородского района работает пять точек общественного питания компании «Мистер Бургер». Она расположены в:
Кроме этого компания «Мистер Бургер» обратилась в комитет строительства администрации Белгородского района с заявлением о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительство по следующим адресам:
На все, кроме первого, разрешения дали. Последняя точка уже введена в эксплуатацию.
Чтобы прояснить ситуацию по строительству проблемных бургерных на ул. Будённого в Белгороде и около Центра культурного развития имени Елисеева в Разумном журналисты Бел.Ру связались с управляющим «Мистер Бургер», который представился Павлом Ивановичем. Он попросил прислать вопросы ему в мессенджере — и «в компании решат, отвечать на них или нет». Отправив вопросы 7 ноября, обратной связи мы так и не получили.
После повторного обращения журналиста отправили к директору ООО «Мистер Бургер» Дмитрию Прохорову, но связаться с ним можно только посредством почты. Будут ли ответы, Павел Иванович не уточнил, сообщив, что не может отвечать за руководство. Стоит отметить, что ответ на редакционный запрос, который был отправлен 19 октября на почту [email protected], на момент публикации мы так и не получили.
Как видно, сеть разрастается не просто быстро, а стремительно. Не каждый бизнесмен в Белгородской области может себе такое позволить. При этом большая часть объектов открывается без проблем и каких-то претензий от людей, властей и организаций. Но порой очередная бургерная приводит к судебным разбирательствам и вопросам от живущих поблизости людей. Импортозамещение — это хорошо, но соблюдать требования при возведении коммерческих объектов тоже надо. Как обеспечивать контроль за их исполнением со стороны властей.