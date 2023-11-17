Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами

В этой ситуации возникают вопросы и к городским властям. Один из них касается теплосетей. Что бы было, если бы сотрудники «Квадры» не заметили строительство нового объекта? Кто бы отвечал в случае возникновения аварийной ситуации? Особенно, если бы ЧП случилось зимой и полрайона осталось без отопления. И почему ответственные не проследили за местом размещения новой бургерной, даже если по бумагам всё хорошо.