«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На фасаде ресторанов сети «Мистер Бургер» появилась реклама с лозунгами «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры».
Однако подобные заявления, предположительно, могут привлечь внимание антимонопольщиков. Опираться ФАС может на статьи Федерального закона «О рекламе», в котором говорится о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе. В первом случае речь идёт о той рекламе, которая «содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами». Во втором — о рекламе, которая «содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами».
Пример использования такой рекламы приводит ФАС России. В своей публикации ведомство рассказывает о случае с новостройкой и баннером «Самый лучший дом» в Ульяновске. Местное УФАС обратило внимание на такую рекламу и приняло меры: на застройщика завели дело о нарушении пунктов 1 и 4 части 2 статьи 5 ФЗ «О рекламе».
Обратят ли внимание на похожие заявления белгородские антимонопольщики?