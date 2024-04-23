«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?

Однако подобные заявления, предположительно, могут привлечь внимание антимонопольщиков. Опираться ФАС может на статьи Федерального закона «О рекламе», в котором говорится о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе. В первом случае речь идёт о той рекламе, которая «содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами». Во втором — о рекламе, которая «содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами».