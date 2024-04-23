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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

«Мистер Бургер» в Белгороде

«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?

23 апреля 2024, 06:57
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Мистер Бургер» в Белгороде

«Самая вкусная шаурма и бургеры» в Белгороде могут привлечь внимание ФАС

Наш читатель обратил внимание на рекламные слоганы сети «Мистер Бургер». Журналисты Бел.Ру узнали, что может грозить предпринимателям.
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На фасаде ресторанов сети «Мистер Бургер» появилась реклама с лозунгами «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры».

Однако подобные заявления, предположительно, могут привлечь внимание антимонопольщиков. Опираться ФАС может на статьи Федерального закона «О рекламе», в котором говорится о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе. В первом случае речь идёт о той рекламе, которая «содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами». Во втором — о рекламе, которая «содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами».

Пример использования такой рекламы приводит ФАС России. В своей публикации ведомство рассказывает о случае с новостройкой и баннером «Самый лучший дом» в Ульяновске. Местное УФАС обратило внимание на такую рекламу и приняло меры: на застройщика завели дело о нарушении пунктов 1 и 4 части 2 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

Обратят ли внимание на похожие заявления белгородские антимонопольщики?

Реклама на фасаде сети общепита «Мистер Бургер»Реклама на фасаде сети общепита «Мистер Бургер»
Реклама на фасаде сети общепита «Мистер Бургер»Реклама на фасаде сети общепита «Мистер Бургер»
Реклама на фасаде сети общепита «Мистер Бургер»
Фото: Bel.ru
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#Алёна Мальцева#Общество#Реклама#Новости Белгорода#Антимонопольщики#Белгород#ФАС России#Мистер Бургер
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