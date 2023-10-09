В Белгороде потребовали снести одну из точек «Мистера Бургера»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
27 сентября АО «Квадра-Белгородская генерация» подало исковое заявление в Арбитражный суд на «Мистер Бургер». Как оказалось, компания требует снести «нестационарный» торговый объект на Будённого, 2 в Белгороде. В судебном иске «Квадра» просит освободить охранную зону магистральной тепловой сети длиной более 6,5 км по этому адресу и взыскать с компании Тебекиных расходы по оплате госпошлины — 6000 рублей.
В этом году ПАО «Квадра» отсудила у мэрии Белгорода 92 метра сети теплоснабжения, обратившись с иском в Арбитражный суд. А «Мистер Бургер», в свою очередь, уже грешил тем, что планировал построить в охранной зоне посёлка Разумное одну из своих торговых точек.
Напомним, учредители «Мистера Бургера» — Дмитрий, Полина и Михаил Тебекины — дети Владимира Тебекина, которого подозревают в экономических преступлениях. Крупный бизнесмен сейчас находится под арестом в московском СИЗО.