В Белгороде потребовали снести одну из точек «Мистера Бургера»

В этом году ПАО «Квадра» отсудила у мэрии Белгорода 92 метра сети теплоснабжения, обратившись с иском в Арбитражный суд. А «Мистер Бургер», в свою очередь, уже грешил тем, что планировал построить в охранной зоне посёлка Разумное одну из своих торговых точек.