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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Журналисты изучили посвящённые Белгороду публикации на сайте Reddit

«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit

6 июня 2024, 13:36
Фото: Изображение Kandinsky

Журналисты изучили посвящённые Белгороду публикации на сайте Reddit

«Реддит» — седьмой по посещаемости сайт в мире на 2023 год, сообщают западные СМИ. Но в России об этой соцсети-форуме знают не так много. В то же время на самом «Реддите» о нас знают, кажется, даже больше, чем мы сами знаем о себе. Касается это и Белгорода: посмотрели, что пишут о городе американцы.
Сюжет
ВСУ

Некоторые называют Reddit («Реддит») «главным сайтом интернета». Жизнь там действительно кипит, но русского языка у форума нет: вероятно, в большей мере по этой причине западная соцсеть не пользуется большим успехом в России. Наиболее близкий его «аналог» у нас — «Пикабу».

Отсутствие русского не мешает активно обсуждать на «Реддите» и нашу действительность. Прошлись по сайту и узнали, что там пишут про Белгород.

Мемы и приколы

Как и любая соцсеть, «Реддит» полон шуток и смешных картинок. Что касается Белгорода, то мемы о нём в основном военного характера: с участием солдат, танков и даже «оживших» бомб. Некоторые мемы при этом крайне жестокие и даже в какой-то мере античеловечные: публиковать мы их не будем. Но можно отметить следующе картинки:

«— Нет! Евросоюз — всего лишь экономическое образование! Они не могут никуда вторгаться!
— Давайте, парни, освобождаем Белгород».

Фото: Скриншот Reddit

«— Ты не ариец!
— Этимология: название Белгород буквально означает „Белый Город“».

Фото: Скриншот Reddit

«Идут бои возле Шебекино. Враг прорвался через нашу границу. Были замечены „Абрамсы“. Вы все, выродки, сгорите».

Подпись на картинке: «***! Это *** „Абрамсы“! Бежим!»

Напомним, что в конце мая в Минобороны сообщили об уничтожении «Абрамсов» в Харьковской области.

Фото: Скриншот Reddit

Из относительно курьёзного: англоговорящие пользователи попросили перевести надпись, сделанную военными на бомбе.

Фото: Скриншот Reddit

Хроника спецоперации

Активно обсуждается на «Реддите» и спецоперация, в том числе — белгородское направление. Пользователи соцсети регулярно выкладывают видео работы ПВО, взятые из белгородских пабликов, а также доступные в Сети кадры военных действий.

По отношению к Белгороду на «Реддите» настроены в целом не очень дружелюбно. Многие пользователи уверены, что обстрелы города — необходимая мера, а жители РФ всё это «заслужили». Нередко можно встретить и откровенное глумление.

Приводим скриншоты с выполненным автоматическим переводом.

Фото: Скриншот Reddit

По понятным причинам на сайте представлена прозападная точка зрения. Записи активно комментируют пользователи с пометкой «я проукраинский». Многие сочувствуют ВСУ и даже РДК*.

Вот, например, таким образом «простились» с ликвидированным в Белгородской области боевиком: террористу и «русскому богатырю» пожелали оказаться в Вальхалле вместе с Одином.

Фото: Скриншот Reddit

Но есть и те, кто осуждают действия ВСУ на белгородском направлении. Таких пользователей меньше, а комментарии их периодически встречаются под видео, на которых запечатлены жертвы обстрелов со стороны Украины.

Фото: Скриншот Reddit

Разумеется, не обошлось без фейков. Например, с подписью «Белгород. Мирные жители убегают из городов и деревень» на сайте выложили мутное и непонятное видео, снятое, скорее всего, по заказу. Пользователи «Реддита» серьёзно обсуждают эти кадры, дискутируя о ходе военных действий и анализируя расстановку сил.

Впрочем, ранее на это видео ссылались в своей публикации и журналисты CNN.

Фото: Скриншот Reddit

«Мой средний палец Белгороду»

Нельзя обойти стороной и этот забавный пост: полный энтузиазма и эмоций «реддитор» расписывает, как он будет атаковать «Белгород» корейским оружием. Речь здесь идёт об одноимённой подводной лодке, а атаковать её собрались в компьютерной игре-симуляторе водных сражений.

«Почему так много ненависти к Белгороду?» — поинтересовались у автора записи в комментариях. Ответ был следующий:

«Потому что она остаётся под водой почти на пять минут, её ядерный снаряд имеет запас здоровья в 40 единиц, а все остальные снаряды невозможно уничтожить, если у вас нет трёх или более гранатометов!»
Фото: Скриншот Reddit

В итоге складывается впечатление, что всё происходящее в Белгородской области для пользователей «Реддита» — всего лишь далёкое шоу, ход которого можно с интересом обсудить в Сети с единомышленниками.

* организация признана террористической и запрещена в России.

«Город-призрак в коконе страха». Что ещё журналисты CNN написали о жизни в Белгороде?
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