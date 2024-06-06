«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Некоторые называют Reddit («Реддит») «главным сайтом интернета». Жизнь там действительно кипит, но русского языка у форума нет: вероятно, в большей мере по этой причине западная соцсеть не пользуется большим успехом в России. Наиболее близкий его «аналог» у нас — «Пикабу».
Отсутствие русского не мешает активно обсуждать на «Реддите» и нашу действительность. Прошлись по сайту и узнали, что там пишут про Белгород.
Как и любая соцсеть, «Реддит» полон шуток и смешных картинок. Что касается Белгорода, то мемы о нём в основном военного характера: с участием солдат, танков и даже «оживших» бомб. Некоторые мемы при этом крайне жестокие и даже в какой-то мере античеловечные: публиковать мы их не будем. Но можно отметить следующе картинки:
«— Нет! Евросоюз — всего лишь экономическое образование! Они не могут никуда вторгаться!
— Давайте, парни, освобождаем Белгород».
«— Ты не ариец!
— Этимология: название Белгород буквально означает „Белый Город“».
«Идут бои возле Шебекино. Враг прорвался через нашу границу. Были замечены „Абрамсы“. Вы все, выродки, сгорите».
Подпись на картинке: «***! Это *** „Абрамсы“! Бежим!»
Напомним, что в конце мая в Минобороны сообщили об уничтожении «Абрамсов» в Харьковской области.
Из относительно курьёзного: англоговорящие пользователи попросили перевести надпись, сделанную военными на бомбе.
Активно обсуждается на «Реддите» и спецоперация, в том числе — белгородское направление. Пользователи соцсети регулярно выкладывают видео работы ПВО, взятые из белгородских пабликов, а также доступные в Сети кадры военных действий.
По отношению к Белгороду на «Реддите» настроены в целом не очень дружелюбно. Многие пользователи уверены, что обстрелы города — необходимая мера, а жители РФ всё это «заслужили». Нередко можно встретить и откровенное глумление.
Приводим скриншоты с выполненным автоматическим переводом.
По понятным причинам на сайте представлена прозападная точка зрения. Записи активно комментируют пользователи с пометкой «я проукраинский». Многие сочувствуют ВСУ и даже РДК*.
Вот, например, таким образом «простились» с ликвидированным в Белгородской области боевиком: террористу и «русскому богатырю» пожелали оказаться в Вальхалле вместе с Одином.
Но есть и те, кто осуждают действия ВСУ на белгородском направлении. Таких пользователей меньше, а комментарии их периодически встречаются под видео, на которых запечатлены жертвы обстрелов со стороны Украины.
Разумеется, не обошлось без фейков. Например, с подписью «Белгород. Мирные жители убегают из городов и деревень» на сайте выложили мутное и непонятное видео, снятое, скорее всего, по заказу. Пользователи «Реддита» серьёзно обсуждают эти кадры, дискутируя о ходе военных действий и анализируя расстановку сил.
Впрочем, ранее на это видео ссылались в своей публикации и журналисты CNN.
Нельзя обойти стороной и этот забавный пост: полный энтузиазма и эмоций «реддитор» расписывает, как он будет атаковать «Белгород» корейским оружием. Речь здесь идёт об одноимённой подводной лодке, а атаковать её собрались в компьютерной игре-симуляторе водных сражений.
«Почему так много ненависти к Белгороду?» — поинтересовались у автора записи в комментариях. Ответ был следующий:
«Потому что она остаётся под водой почти на пять минут, её ядерный снаряд имеет запас здоровья в 40 единиц, а все остальные снаряды невозможно уничтожить, если у вас нет трёх или более гранатометов!»
В итоге складывается впечатление, что всё происходящее в Белгородской области для пользователей «Реддита» — всего лишь далёкое шоу, ход которого можно с интересом обсудить в Сети с единомышленниками.
* организация признана террористической и запрещена в России.