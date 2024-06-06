«Мой средний палец Белгороду». Как относятся к российскому городу на сайте Reddit

Журналисты изучили посвящённые Белгороду публикации на сайте Reddit

«Реддит» — седьмой по посещаемости сайт в мире на 2023 год, сообщают западные СМИ. Но в России об этой соцсети-форуме знают не так много. В то же время на самом «Реддите» о нас знают, кажется, даже больше, чем мы сами знаем о себе. Касается это и Белгорода: посмотрели, что пишут о городе американцы.

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