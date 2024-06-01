Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью

Ракетная опасность в это время в регионе не объявлялась. Примерно в 16:40 ВСУ дважды обстреливали Белгород и Белгородский район. Работала ПВО, в небе раздалось несколько десятков взрывов. Пострадавших не было, повреждения получили почти 20 домов в областном центре и пригородах и несколько автомобилей. Какие боеприпасы сбивали в небе, на данный момент не сообщалось.