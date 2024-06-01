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Published Сегодня, 17:33

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Updated Сегодня, 17:35

Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью

Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью

1 июня 2024, 17:33
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 1 июня расчёты противовоздушной обороны поразили в небе над регионом противокорабельную ракету и два беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
Пво

По данным военного ведомства, с 18 до 19:30 1 июня система ПВО поразила в небе над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины.

Ракетная опасность в это время в регионе не объявлялась. Примерно в 16:40 ВСУ дважды обстреливали Белгород и Белгородский район. Работала ПВО, в небе раздалось несколько десятков взрывов. Пострадавших не было, повреждения получили почти 20 домов в областном центре и пригородах и несколько автомобилей. Какие боеприпасы сбивали в небе, на данный момент не сообщалось.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили для обстрела Белгородской области американскую РСЗО Himars. До этого снаряды этой системы, согласно сводки Минобороны, сбивали в феврале 2023 года.

Что за ракета «Нептун» и почему ВСУ применяют её для обстрелов Белгородской области, Бел.Ру рассказал военный эксперт Геннадий Алёхин.

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