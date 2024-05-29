Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область

Напомним, что ранее огонь по Белгороду и приграничью из РСЗО вели именно из Волчанска и Липцов. Подробнее о том, какие бои развернулись сейчас на этом направлении, читайте в отдельном материале Бел.Ру. Отметим также, что 28 мая в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «Вампира» и четырёх машин «Града» в Харьковской области.