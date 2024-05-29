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Полковник Алёхин: Впервые на харьковском направлении применили ракету «Нептун»

Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область

29 мая 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney

Полковник Алёхин: Впервые на харьковском направлении применили ракету «Нептун»

Не так давно ВСУ нанесли по Белгородской области удар новым оружием — ракетой «Нептун». Полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, с чем пришлось столкнуться нашей системе ПВО.
Сюжет
ВСУ

Вечером 25 мая дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун». Раньше таким оружием атаковать Белгородскую область ВСУ не пытались. Необычно и то, что изначально ракеты предназначались для уничтожения кораблей. Полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил Бел.Ру принцип работы «Нептуна».

«Это аналог нашей ракеты»

«Впервые на харьковском направлении была применена украинская дозвуковая маловысотная ракета ПКР Р360 „Нептун“. Она предназначена для уничтожения кораблей, а также с её помощью ведут огонь по наземным целям», — сообщил военный журналист.

Как уточнил Алёхин, этот комплекс обычно применялся ВСУ на южном направлении — Крым. И применяли ВСУ его с 2022 года.

«На нашем же направлении „Нептуна“ применили впервые. Тут есть несколько нюансов: во-первых, это комплекс украинского производства. Конструкторы объединения „Луч“ разработали комплекс при Порошенко, бывшем президенте. В 2021 году комплексы встали на вооружение ВСУ».

Так как в Белгородской области кораблей нет, как и крупных водных артерий, следует учитывать то, что ракета может наносить удары и по наземным целям.

«Её докручивали, дорабатывали и домодернизировали на харьковском промышленном предприятии „Коммунар“. Это, своего рода, аналог нашей системы и нашей ракеты Х-35. Аналог серьёзный. Дальность пусков — от 280 километров и дальше. Масса только боевой части, которая модифицирована под цели, 150-170 килограммов. Комплекс — четыре пусковых, в которых шестнадцать ракет».

Тем не менее, с угрозой «Нептупа» ПВО в Белгородской области справилась.

ВСУ атаковали Белгородскую область новым оружием
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«Туда же — небезызвестные „Вампиры““

«Они изначально планировали перебросить на харьковское направление, в первую очередь, вот эти ракетно-зенитные комплексы, переделанные. Вот, например, С-200: это ракетно-зенитный комплекс, который ведёт огонь по системе ракет класса земля-воздух. А они переоборудовали под земля-земля. То же самое и вот этот „Нептун“ противокорабельный. Туда же — небезызвестные „Вампиры“, „Ольха“ и оперативно-тактический комплекс „Точка-У“», — объяснил Алёхин.

Кроме того, ВСУ применяет и другое западное вооружение на белгородском направлении.

«Есть и бомбы французского производства, которые они используют на штурмовиках и „бомбёрах“, „мигах“ и „сушках“. Тоже уже были попытки наносить удары по Белгородской области».

Отметим, что только вчера средства ПВО сбили в небе над регионом управляемую авиационную бомбу французского производства Hammer. Это далеко не первый случай: применять авиабомбы ВСУ начали с 15 мая.

«Они применяют тактику комбинированного удара. И тут третий нюанс: 13 мая Сырский (главком ВСУ) поменял на этом направлении бывшего командующего, и им стал генерал Драпатый. По информации моих источников, руководство ВСУ настаивает на том, чтобы разнообразные средства применяли по белгородскому приграничью», — сообщил полковник запаса. — «Это диверсионно-террористические методы ведения боевых действий. Даже к гадалке не ходи. Но они этим пользуются! Кошмарят».

Отметим, что в это же время идут ожесточённые бои в районе Волчанска и Липцов. Эти два пункта, уверен Алёхин, играют важное значение. Их занятие поможет ВС РФ наносить больше ударов по противнику, а также частично обезопасит Белгородскую область от обстрелов из РСЗО.

«В основном, если раньше удары наносили из предместья Харькова и Липцов, то теперь — из Казачьей Лопани. Там расстояние позволяет бить тем же „Вампиром“ — 40 километров», — объяснил ситуацию военный журналист.

Напомним, что ранее огонь по Белгороду и приграничью из РСЗО вели именно из Волчанска и Липцов. Подробнее о том, какие бои развернулись сейчас на этом направлении, читайте в отдельном материале Бел.Ру. Отметим также, что 28 мая в Минобороны РФ сообщили об уничтожении «Вампира» и четырёх машин «Града» в Харьковской области.

Операцию в Харьковской области ВС РФ начали 11 мая. Как заявил президент Владимир Путин, её проведение спровоцировали ВСУ обстрелами Белгорода и области.

«Противника это бесит». Полковник запаса — о ситуации на харьковском направлении
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