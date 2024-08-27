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Нептун

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Август
Парад планет — 2024: почему 28 августа стоит посмотреть на ночное небо?
27 августа, 16:01
Июнь
Не только беспилотники: что ещё уничтожила ПВО во время утренней ракетной опасности?
9 июня, 09:13
Не «Вампир» и не «Ольха»: чем ВСУ ударили по Белгородской области утром?
Атака произошла в районе десяти часов утра. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
7 июня, 09:02
Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью
1 июня, 17:33
Май
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
29 мая, 14:09
ВСУ атаковали Белгородскую область новым оружием
25 мая, 20:47

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