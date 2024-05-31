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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Минобороны РФ рассказали, почему днём в Белгородской области было громко

Сразу шесть украинских беспилотников сбили над Белгородской областью. Что известно?

31 мая 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны РФ рассказали, почему днём в Белгородской области было громко

Об уничтожении шести БПЛА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Есть ли какие-либо последствия, пока неизвестно.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 31 мая, около 16:00 над территорией Белгородской области сработала система ПВО. В это время над регионом уничтожили и перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов.

Над каким именно муниципальным образованием оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе ведомства не уточнили. Также неизвестно, есть ли какие-либо повреждения на земле в результате происшествия и пострадал ли кто-либо из местных жителей.

Напомним, что сегодня примерно в 15:30 стало известно о БПЛА, который врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Пострадавших нет, но повреждения зафиксировали в пяти квартирах.

Ещё один беспилотник упал и сдетонировал в посёлке Дубовое Белгородского района. Пострадала территория одного частного дома. Раненых нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ#БПЛА
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