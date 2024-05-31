Сразу шесть украинских беспилотников сбили над Белгородской областью. Что известно?

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Сегодня, 31 мая, около 16:00 над территорией Белгородской области сработала система ПВО. В это время над регионом уничтожили и перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов.
Над каким именно муниципальным образованием оказались сбиты воздушные цели, в пресс-службе ведомства не уточнили. Также неизвестно, есть ли какие-либо повреждения на земле в результате происшествия и пострадал ли кто-либо из местных жителей.
Напомним, что сегодня примерно в 15:30 стало известно о БПЛА, который врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Пострадавших нет, но повреждения зафиксировали в пяти квартирах.
Ещё один беспилотник упал и сдетонировал в посёлке Дубовое Белгородского района. Пострадала территория одного частного дома. Раненых нет.