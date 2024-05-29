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СМИ: Украина начала вербовать белгородцев, у которых есть родственники в Харькове

СМИ: Украина начала вербовать белгородцев, у которых есть родственники в Харькове

29 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI
Украинские спецслужбы вербуют россиян, чьи родственники живут в Харькове. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что украинские спецслужбы пытаются активно завербовать россиян, у которых есть родственники из Харькова.

Представитель организации сообщил, что харьковчане также переживают о белгородцах, которые подвергаются атакам и обстрелам. Они пытаются вербовать людей, которые родились в России. Сообщается, что они угрожают расправой над их родственниками, которые живут в Харькове.

Отмечается, что похожие ситуации складываются и в Одессе. Там идёт активное укрепление оборонительных рубежей вокруг города. Представитель подпольной организации обратился к сотрудникам украинских спецслужб с предложением о сотрудничестве.

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