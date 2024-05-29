СМИ: Украина начала вербовать белгородцев, у которых есть родственники в Харькове

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Сообщается, что украинские спецслужбы пытаются активно завербовать россиян, у которых есть родственники из Харькова.
Представитель организации сообщил, что харьковчане также переживают о белгородцах, которые подвергаются атакам и обстрелам. Они пытаются вербовать людей, которые родились в России. Сообщается, что они угрожают расправой над их родственниками, которые живут в Харькове.
Отмечается, что похожие ситуации складываются и в Одессе. Там идёт активное укрепление оборонительных рубежей вокруг города. Представитель подпольной организации обратился к сотрудникам украинских спецслужб с предложением о сотрудничестве.
Недавно Бел.Ру рассказывали о новых способах обмана аферистов.