Почти 73% читателей Бел. Ру выступают за сокращение рабочей недели на час

Автором законопроекта является член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Законопроектом предлагалось уменьшить продолжительность рабочего дня перед праздниками на один час и снизить максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. По мнению участников обсуждения, часто работники вынуждены работать более 40 часов в неделю, что ведёт к стрессу, отрицательному влиянию на здоровье и снижению производительности. Но комитет Госдумы по труду предложил данный законопроект отклонить.