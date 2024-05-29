Почти 73% читателей Бел. Ру выступают за сокращение рабочей недели на час

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Автором законопроекта является член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Законопроектом предлагалось уменьшить продолжительность рабочего дня перед праздниками на один час и снизить максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. По мнению участников обсуждения, часто работники вынуждены работать более 40 часов в неделю, что ведёт к стрессу, отрицательному влиянию на здоровье и снижению производительности. Но комитет Госдумы по труду предложил данный законопроект отклонить.
Журналисты Бел.Ру узнали у читателей, нужно ли сокращать рабочую неделю и рабочий день перед праздниками. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2937 человек. Порядка 73% респондентов (2141 человек) поддержали идею о сокращении продолжительности рабочей недели.
Почти 10% читателей (288 человек) высказались против инициативы. А 17% опрошенных (508 белгородцев) отметили, что им всё равно, так как они трудятся по сменному графику.