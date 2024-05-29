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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Почти 73% читателей Бел. Ру выступают за сокращение рабочей недели на час

Почти 73% читателей Бел. Ру выступают за сокращение рабочей недели на час

29 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на час перед госпраздником, сообщают РИА «Новости». Редакция Бел.Ру решила выяснить мнение у читателей.
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Работа

Автором законопроекта является член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Законопроектом предлагалось уменьшить продолжительность рабочего дня перед праздниками на один час и снизить максимальную планку продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов. По мнению участников обсуждения, часто работники вынуждены работать более 40 часов в неделю, что ведёт к стрессу, отрицательному влиянию на здоровье и снижению производительности. Но комитет Госдумы по труду предложил данный законопроект отклонить.

Журналисты Бел.Ру узнали у читателей, нужно ли сокращать рабочую неделю и рабочий день перед праздниками. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2937 человек. Порядка 73% респондентов (2141 человек) поддержали идею о сокращении продолжительности рабочей недели.

Почти 10% читателей (288 человек) высказались против инициативы. А 17% опрошенных (508 белгородцев) отметили, что им всё равно, так как они трудятся по сменному графику.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Рабочая неделя#Работа#Голосование#Законопроект#Эксклюзив#Сокращение#Белгород
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