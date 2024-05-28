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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Белгородец угрожал убийством своей супруге кухонным топором

Из-за отсутствия работы: белгородец с помощью кухонного топора угрожал жене убийством

28 мая 2024, 10:04
Фото: Kandinsky

Белгородец угрожал убийством своей супруге кухонным топором

Происшествие случилось в одном из сёл Старооскольского округа: поссорившись с женой, мужчина начал угрожать ей кухонным топором, которым рубил дрова. В ситуацию вовремя вмешался их сын, отметили в областной прокуратуре.

Житель Старооскольского городского округа в феврале 2024 года поссорился со своей женой из-за бытовых вопросов. Ссора продолжалась до поздней ночи: женщина упрекнула супруга в отсутствии работы, а тот, разозлившись, начал угрожать ей убийством кухонным топором, если она не замолчит. Успокоить мужчину получилось у сына супружеской пары.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Свою вину мужчина признал, устроился на работу и помирился с женой, но его всё равно признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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