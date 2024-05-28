Из-за отсутствия работы: белгородец с помощью кухонного топора угрожал жене убийством

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Житель Старооскольского городского округа в феврале 2024 года поссорился со своей женой из-за бытовых вопросов. Ссора продолжалась до поздней ночи: женщина упрекнула супруга в отсутствии работы, а тот, разозлившись, начал угрожать ей убийством кухонным топором, если она не замолчит. Успокоить мужчину получилось у сына супружеской пары.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). Свою вину мужчина признал, устроился на работу и помирился с женой, но его всё равно признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу ещё не вступил.