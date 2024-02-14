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«Борзые» из Белгорода: как увлечение стилягами довело пионера до угроз убийством попу

«Борзые» из Белгорода: как увлечение стилягами довело пионера до угроз убийством попу

14 февраля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney
В рамках спецпроекта «Борзые из Белгорода» Бел.Ру рассказывает о жизни трудных подростков в годы СССР. В 60-е годы в Белгородской области приключился необычный случай: подросток из Красногвардейской школы увлёкся стилягами, связался с хулиганом и покатился по наклонной.

Учащийся девятого класса Красногвардейской средней школы Вова Басин в начальной школе был прилежным учеником. Классная учительница писала о нём в характеристике, что из класса в класс Вова переходил без проблем. Пока не увлёкся стилягами. Это реальная история, которая нашла отражение в документах обкома.

Началось всё со «стильных фигур», которыми ученик девятого класса изрисовал поля в тетрадке. Со временем Вова отпустил длинные волосы, стал носить приподнятый воротник, начал ходить вразвалку, покачиваясь.

Учителям Басин грубил: учительницу биологии он так сильно «допекал», что та прогоняла его с уроков. Просьбы товарищей помочь в школе по хозяйству молодой человек часто игнорировал, на увещевания парторга и физрука по совместительству внимания не обращал.

В один момент в жизни Басина появился десятиклассник Вова Перьков. Со стилягами тот, судя по характеристике учителей, не имел ничего общего. Так, Перьков приходил в школу неряшливым, с взлохмаченными волосами, в нечищенной обуви и с расстёгнутым воротником рубашки. Дошло до того, что к молодому человеку ровесники «стали относиться как к больному».

Перьков тоже игнорировал просьбы товарищей о помощи и регулярно хамил учителям. Вероятно, на этой почве подростки стали учинять разные шалости. Одна из них была настолько громкой, что дошла до КГБ и МВД.

«Долой Иисуса! Да здравствует истинный Бог — Бог правды и жизни — Витон! Мы наместники этого Бога на земле. Гуляйте и веселитесь! Бог Витон не любит горя, слёз и молитвы. Мы утвердим словом и мечом нашу веру на земле и небе. Если понадобится, то применим водородные бомбы, чтобы уничтожить с земли всех гадов и сволочей. Объявляем за голову отца Петра 10 000 рублей и отпущение грехов. Жестойчаший террор поповским прихвостням! Смерть вонючей собаке — отцу Петру! Эта гадина будет убита. У нас 300 автоматов. Подпись: „Святые Братья“, 20 марта 1 года от рождества Витона».

Листовку такого содержания (орфография сохранена) Басин и Перьков подготовили вместе. Дело в том, что от скуки молодые люди начали в шутку «кошмарить» местного попа, попутно объявив себя апостолами новой религии — бога Витона. Прокламации, вероятно, стали распространяться в школе.

Разумеется, мимо таких листовок учителя и завучи пройти мимо не могли. «Наместников Витона» вскоре вычислили: был страшный скандал, а ситуацию обсуждали на школьном собрании. Продолжение истории читайте в спецпроекте Бел.Ру.

«Борзые» и «Радужные»: как белгородские подростки держали «слово пацана»
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#Общество#Белгородская область#Подростки#Ссср#Белгород#Стиляги#Артем Черненко#Слово пацана#Борзые из Белгорода
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