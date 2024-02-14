«Борзые» из Белгорода: как увлечение стилягами довело пионера до угроз убийством попу

В один момент в жизни Басина появился десятиклассник Вова Перьков. Со стилягами тот, судя по характеристике учителей, не имел ничего общего. Так, Перьков приходил в школу неряшливым, с взлохмаченными волосами, в нечищенной обуви и с расстёгнутым воротником рубашки. Дошло до того, что к молодому человеку ровесники «стали относиться как к больному».