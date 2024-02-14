Многосерийный фильм Жоры Крыжовникова “Слово пацана” всколыхнул зимой всю Россию. Сериал мгновенно стал главным трендом и пробудил в людях интерес к теме советских молодёжных банд. Пацаны, чушпаны, гопники, группировки — эти практически забытые понятия снова оказались у всех на слуху.
Расцвет подростковых группировок пришёлся в СССР на 80-е годы. В Казани они стали настоящим феноменом: столица Татарстана одной из первых “пала” под натиском криминализированных детей. Были свои хулиганы и в других регионах. Например, в Оренбурге ещё в 50-х орудовали так называемые “ништяки”, а в Ростове и вовсе появилась банда грабителей-”фантомасов”.
Белгород же, по большей части, чаша сия миновала. Тем не менее, строгое деление на районы было и у нас. Некоторые места молодёжь 70-х и вовсе старалась обходить стороной: дурной славой пользовались бывшие городские слободы Савино и Жилая, район Крейды…
Бел.Ру изучило рассекреченные архивы КГБ и МВД, пообщалось со свидетелями тех событий и подготовило материал о жизни трудных подростков в советские годы. Мы постарались передать быт и дух того времени, когда за поход на чужую территорию могли избить, а за оскорбление — пырнуть ножом.
* АУЕ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.
— Нам нельзя дальше терпеть такое положение, которое сложилось у нас в городе с общественным порядком, надо принимать решительные меры, а то ведь дело дошло до того, что идешь в кино – и оглядываешься, как бы кто не сунул в бок, или не снял костюм, не оскорбил. Есть у нас на Никелькомбинате ремесленное училище №1. Учащиеся этого училища хулиганят. Их государство кормит, обувает, одевает… Однажды мы с женой в сумерках услышали шум, посмотрели – стоит человек, весь окровавленный. Оказывается, он приехал к отцу со второго участка, был выпивши, и на него напали учащиеся, избили.
— Идет какой-нибудь мальчишка, и вы идете с женой или знакомыми. За спиной раздается нецензурщина, и настроение у вас испорчено! А некоторые подобные лица говорят сальности проходящей мимо женщине.
— Со стороны милиции никаких мер не принимается. Мне неоднократно приходилось видеть: идут девчата, и вот к ним пристают хулиганы, сквернословят, обзывают их, а в этот момент мимо проходят сотрудники милиции, все это видят и слышат – и отходят в сторону, они боятся их, хулиганов.
— На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боятся идти!
Подростки-преступники неоднократно упоминаются в документах Белгородского областного партархива уже в 50-е и 60-е годы. Например, в записке начальника управления МВД Белгородской области секретарю Белгородского обкома КПСС от февраля 1954 речь идёт о целой бандитско-грабительской группе подростков из села Валуйки.
Входили в неё четыре человека: девятиклассники Виктор Полухин и Николай Павлов, а также восьмиклассник Виктор Герасимов и 19-летний Василий Потанин. Помогал подросткам 20-летний брат Полухина Николай — до тех пор, пока его не призвали в армию.
Всех участников банды арестовали. У Павлова нашли иностранный пистолет с патронами, у Герасимова — финский нож. Свои преступления молодые люди совершали с 1953 года.
Так, 5 октября 1953 года Полухин с Павловым убили колхозного сторожа. В сентябре эти же двое угрожая оружием отобрали у путевого обходчика станции Валуйки две петарды — их потом использовали для зарядки патронов.
В ноябре, декабре и январе подростки совершили несколько краж. Молодые люди украли вино, часы, фотоаппараты и продукты. О преступлениях знала мать Полухина: например, об убийстве сторожа. Но в милицию об этом она не заявляла — этот пункт прописан в документах отдельно.
“При расследовании дела на эту группу преступников установлено, что за короткий промежуток времени, с 1953 года по день ареста, группой совершено одно убийство, попытка на убийство, нападение на участкового уполномоченного с целью ограбления, четыре вооружённых и невооружённых разбойных нападения и 16 краж государственного и личного имущества граждан”
В том же 1954 году начальник УМВД по региону направил секретарю Белгородского обкома КПСС сообщение особой важности. В нём сотрудник милиции просил власти обратить внимание на возросшее число подростковых преступлений в области.
“Доношу, что по Белгородской области большое количество уголовных преступлений - разбоев, краж, хулиганств и так далее совершается учащейся молодёжью и подростками, в том числе комсомольцами. За 9 месяцев 1954 года за различные преступления привлечены к уголовной ответственности 347 человек молодежи. Некоторые преступления, совершённые лицами из числа молодёжи, отличаются особой дерзостью.”
Помимо банды Полухина упоминаются и другие случаи. Так, в апреле и мае 1954 года к уголовной ответственности привлекли трёх подростков из Алексеевской средней школы №1. Молодые люди совершили семь краж.
Некоторые истории и вовсе заставляют ужаснуться. 11 июля 1954 года четыре школьника из новооскольского села Великие Михайловки (имеется в виду село Великомихайловка) напали в час ночи на 25-летнюю девушку и изнасиловали её. Один из нападавших был учащимся школы глухонемых.
В то же время в селе Незнамово Старооскольского горокруга сформировалась группа грабителей из 13 человек. В её состав также входили подростки и комсомольцы. Вместе они совершили четыре налёта на колхозную бахчу.
С подростковой преступностью старательно и планомерно боролись. Так, с 1 января 1955 года по 1 апреля 1965 года в детскую комнату было доставлено 366 человек. Также задержали за нарушение общественного порядка 47 комсомольцев, а к уголовной ответственности привлекли 38 школьников в возрасте от 16 до 18 лет.
“Карпенко Георгий Николаевич, 1938 года рождения, беспартийный, ученик 8 класса средней школы города Борисовка. 8 февраля 1956 года возле чайной Борисовского Райпотребсоюза совершили хулиганские действия и избил граждан Коваленко и других, за что они привлекаются к уголовной ответственности. Уголовное дело направлено прокурору Борисовского района для дальнейшего ведения следствия”.
Особо ретивых направляли в детские колонии. Их было несколько, но всем “желающим” не хватало места. В справке о положении в детских учреждениях УМВД Белгородской области от июня 1956 года утверждается, что Валуйская детская трудовая колония для мальчиков переполнена: при расчёте на 300 человек в ней содержат 455 подростков.
А в Новооскольскую детскую трудовую колонию с усиленным режимом отправлялись несовершеннолетние рецидивисты, ранее совершавшие беспорядки в других колониях. По состоянию на июнь 1956 года в учреждении содержалось 27 подростков.
Штрафовали и родителей. За безнадзорность детей в 1951 году деньги на сумму в 3220 рублей изъяли у 41 человека. Для сравнения: килограмм колбасы стоил тогда примерно три рубля, а на 50 копеек можно было купить полбуханки дешёвого черного хлеба.
Начальник отдела милиции в записке от 1954 года предполагал, что рост числа подростковых преступлений в Белгородской области связан с недостаточной воспитательной работой среди молодёжи. В той же Алексеевской школе, учащиеся которой ранее совершили семь краж, преподаватели неоднократно появлялись на уроках в нетрезвом виде и совершали “аморальные поступки”. Ни о каком авторитете взрослых речи в таком случае, разумеется, не шло, а присмотр за детьми и вовсе был пущен на самотёк.
Периодически усматривалось и “тлетворное” влияние на школьников американской культуры. Показателен пример с учащимся девятого класса Красногвардейской средней школы Вовой Басиным. История эта случилась в 1960 году: началось всё с увлечения стилягами, закончилось — объявлением награды за голову местного попа.
Вова Басин с первого класса к учёбе относился старательно, поэтому с ежегодными переходами из класса в класс проблем у него не возникало — так утверждается в приобщённой к материалам дела характеристике от классного руководителя. Учительница писала, что Басин числился в рядах пионеров, но активного участия в общественной деятельности молодой человек не принимал. Зато легко попадал под влияние “плохих товарищей”.
Так, в восьмом классе Басин заинтересовался стилягами и изрисовал “стильными фигурами” все тетради. Учителя обратили на это внимание, после чего определили школьника с его тягой к художествам готовить сатирическую стенгазету “На острие карандаша”. Выяснилось также, что у Басина имеются задатки актёрского таланта, так что вскоре молодой человек стал членом драмкружка. Классная учительница отметила, что особенно нравилось Басину играть роли стариков и отрицательных персонажей.
Увлечение стилягами при этом не проходило. Наоборот: девятиклассник со временем отпустил длинные волосы, стал носить приподнятый воротник, начал ходить вразвалку, покачиваясь. Учителям Басин грубил: учительницу биологии он так сильно “допекал”, что та прогоняла его с уроков. Просьбы товарищей помочь в школе по хозяйству молодой человек часто игнорировал, на увещевания парторга и физрука по совместительству внимания не обращал.
“За это был вызван к директору и завучу, которые беседовали, занимались внушением. Знали об этом и родители. В классе Басин получил поручение: подготовить доклад о Китайской народной республике, провести политинформацию. Поручения выполнил очень плохо”.
В один момент в жизни Басина появился десятиклассник Вова Перьков. Со стилягами тот, судя по характеристике учителей, не имел ничего общего: Вова приходил в школу неряшливым, с взлохмаченными волосами, в нечищенной обуви и с расстёгнутым воротником рубашки. Дошло до того, что к молодому человеку ровесники “стали относиться как к больному”.
Учился школьник без особого желания: однажды Перьков заявил учительнице литературы, что “такие таланты, как Пушкин и Лермонтов, в нашу эпоху не рождаются”. Книг молодой человек не любил, а из “Поднятой целины” Шолохова он вычитал лишь моменты с дедом Щукарём. Несмотря на это, при переходе в 10-й класс Перьков показал удовлетворительный уровень знаний.
“В начале года на уроке истории сделал выпад против Председателя Президиума В.С. СССР К.Е. Ворошилова, заявив, что он уже стар и пора его оттуда выгнать. При беседе с директором по этому вопросу он [Басин] сказал, что сделал это случайно, нехотя”.
Учителям и студенткам-практиканткам десятиклассник регулярно грубил. Хозяйственные работы в школе Перьков игнорировал, ссылаясь на постоянную занятость. Видимо, в том числе и на этой почве молодой человек завязал дружбу с Басиным.
Сколько шалостей ребята совершили вместе — неизвестно. Но одна из них была настолько громкой, что дошла до КГБ и МВД.
“Святой Отец Петр!
Наверна встревожен? Нет или да? Мы думаем ты должен признатца людям что это ты отравил невинного и что Вася — большой плут.
Если хочеш, что б мы тибя не убили, принеси 22 марта за свою шкуру 4 тысячи рублей к церкви и положи у памитника недалико от могилы.
Если не выполниш, ты уже знаешь наш пригаворъ. Спеши спасти шкуру! Мы суровы, такой закон у нас.
Всё.
Св. Братия. 20.III.1960 года по вашему а по нашему 20.III.1 г.”
Листовку такого содержания (орфография сохранена) Басин и Перьков подготовили вместе. Дело в том, что от скуки молодые люди начали в один момент в шутку “кошмарить” местного попа, попутно объявив себя апостолами новой религии — бога Витона. Прокламации, вероятно, стали распространяться в школе.
“Долой Иисуса! Да здравствует истинный Бог — Бог правды и жизни — Витон! Мы наместники этого Бога на земле. Гуляйте и веселитесь! Бог Витон не любит горя, слёз и молитвы. Мы утвердим словом и мечом нашу веру на земле и небе. Если понадобится, то применим водородные бомбы, чтобы уничтожить с земли всех гадов и сволочей. Объявляем за голову отца Петра 10 000 рублей и отпущение грехов. Жестойчаший террор поповским прихвостням! Смерть вонючей собаке — отцу Петру! Эта гадина будет убита. У нас 300 автоматов. Подпись: “Святые Братья”, 20 марта 1 года от рождества Витона”.
Разумеется, мимо таких листовок учителя и завучи пройти мимо не могли. “Наместников Витона” вскоре вычислили: был страшный скандал, а ситуацию обсуждали на школьном собрании. Ребят за такую выходку исключили из комсомола и заставили извиниться перед отцом Петром. Но из школы Басина и Перькова не выгнали — заступились одноклассники.
Дальнейшая судьба молодых людей, увы, неизвестна. Но учитывая их остроумие, не заметить которое сложно, мы надеемся, что Басин и Перьков всё же в итоге одумались, а в жизни у них всё сложилось хорошо.
Вслед за 60-ми пришли 70-е. Здесь наш рассказ плавно переходит на улицы Белгорода: мы поговорили с участниками тех событий, теми, кто в детстве дрался на улицах и знает обо всём этом не понаслышке. В подготовке данного раздела проекта нам помогали видный краевед Сергей Петров и другие свидетели того времени, пожелавшие остаться неназванными.
В 70-е годы деления на “пацанов” и “чушпанов” в Белгороде не было — как не было и самих терминов как таковых. В жизнь своей улицы были вовлечены все мальчишки: молодых людей связывали крепкие узы товарищества. Между собой ребята могли драться и скандалить, но когда для района наступала “опасность” — все объединялись. Это был закон.
“Бандитских группировок как таковых не было. Были ребята, жившие в одном районе. И оне все знали друг друга с детства. Их отцы дружили, бабушки, дедушки. Они испокон веков там жили, и на узах товарищества всё было основано”.
Участие в драках было также обязательным. В случае “прогула” ребята с улицы могли и спросить причину отсутствия. И горе тому, кто не мог за себя постоять. Слабохарактерных и неспособных дать отпор непрерывно “тюкали”. Таких парней ждали постоянные унижения и насмешки, в том числе и от младших. Впрочем, подобного рода отношения присущи всем мужским коллективам.
На каждой улице было несколько так называемых “старших”, которых все знали и уважали. Бывало и так, что внутри одного района образовывались свои группы и подгруппы с “атаманами”. Многое было завязано на школе: если в районе открывалась ещё одна, то на этой почве начинались межевание и вражда — район делился. При этом своеобразным авторитетом пользовались и отсидевшие — но не всегда.
Наиболее криминализированными были районы с преобладающей частной застройкой. Но и там связываться с миром криминала хотели далеко не все: скорее, это было просто поветрие времени. И если в том же сериале все мальчишки “ходили” под подлым и по-своему харизматичным уркой-авторитетом Кощеем, отсидевшим за кражу шапки, то в Белгороде верховодили те, кто был силён и смел в драках.
“Авторитеты, естественно, хотели вокруг себя молодёжь собрать. Но это были никакие не воры: большинство сидело за нанесение телесных повреждений. Или, как тогда говорили, “за драку”. Некоторые были судимы и за поножовщину. Например, какой-нибудь более сильный обидит парня, сделает ему замечание при девушке, а тот не может его побить или ответить — поэтому достаёт нож. И люди эти воров не любили”.
Большую роль играли старшие братья: везло тем, у кого они были — можно было, в случае чего, прикрыться. При этом “впрягались” за своих не только родственники, но иногда и знакомые взрослые. Вполне нормальная ситуация, когда после упоминания старших друзей потенциальные обидчики “сдувались”.
Заядлых драчунов и самых агрессивных парней называли “борзыми”. Упёртых и стоящих на своём звали “муфлонами” (это вид горных баранов). Дома с родителями такой “борзый” мог писать стихи и заниматься музыкой, а на улице — драться с товарищами.
Мелких хулиганов называли “сявками” и “сявотой”. Бабушки часто кликали бойких мальчишек и парней “раклами” и “ракалией”. Друг у друга молодые люди “сшибали” мелочь, семечки — это происходило регулярно.
Такой образ жизни вели все школьники до единого. Учителя пытались заниматься воспитанием, но их влияние заканчивалось прямо за порогом школы. При этом многих учителей и вовсе не интересовало, чем дети занимаются после уроков.
Одно из главных ЧП у подростка тех лет — встать на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних или детскую комнату милиции. Это был огромный минус подростку и его учебному заведению.
Каждый молодой человек железно знал, в какой район можно ходить, а в какой — не желательно. Так, “вторжение” на условно чужую улицу могло кончиться и дракой. Особенно если имели место какие-то личные счёты.
Самыми боевыми и “известными” в плохом смысле слова районами были бывшие городские слободы Савино и Жилая (ныне — район Левобережный). Последняя имела в 70-е годы свои притоны, поговаривали, что были там и проститутки. На Савино же не хотели ездить даже таксисты: боялись, что обратно придётся идти пешком.
Одним из наиболее криминогенных районов была Крейда. Туда в 70-х селились приезжие со всей страны, а также в ней проживали осуждённые к принудительным работам, так называемые “химики”. На общественное мнение этим людям было наплевать, и “крейдянцы” “кошмарили” весь город.
Имел дурную славу и район Супруновки. В начале 70-х годов в той стороне перекрыли дорогу на Харьковскую гору в районе рынка “Салют”, после чего “власть там закончилась”. Несмотря на это, местным переживать за своих не приходилось: переживать стоило тем, кто попадал на Супруновку извне.
“Туда не ездила ни милиция, ни скорая помощь. Власти там не было ни советской, ни кадетской. Делали, что хотели. Но зато моя бабушка и дедушка отпускали меня гулять и не волновались, даже если знали, что я в два часа ночи домой приду. Потому что чужие там не ходили. И мы могли подраться между собой, но чужой на твоей территории никогда тебя обидеть не мог”.
Стоит отметить и эти известные в своё время районы и их обитателей: Пушкарное, Красное, Болховец, Старый город, Пески, Черёмушки, Сокол, Заводские переулки, Павловские, Ждановские, Садовские. Некоторые районы враждовали между собой, некоторые — дружили. Например, молодые люди со Старогородского переезда были не в ладах со Старым городом и Крейдой, но неплохо общались с Песками. Пески же “воевали” с Пушкарным, и так далее.
Нейтральной территорией был центр Белгорода. Дома в этой части города были многоэтажные, а жившие в них люди не были поголовно знакомы и сплочены как в частном секторе — пацанскому братству рождаться было особо не из чего. Сюда все подростки ходили безбоязненно и свободно.
Необычным был район “Радуги”. Местные “радужные” ребята слыли модниками и знатоками западной музыки. У них был даже свой собственный способ общения — с помощью свиста. Но и за себя они умели постоять
“Был случай в 80-м году на танцплощадке в парке Ленина. Кто-то из савинских наступил одному парню с “Радуги” на ногу. Начались словопрения, договорились разобраться после танцев у центральных ворот. Вышли ребята с Савино — одеты кто в чём. Им навстречу - “радужные”: в джинсиках, модники все. С обеих сторон человек по 60. Вышли вожаки, начались угрозы друг другу. Но видно, что драться никто не хочет. Постояли и разошлись”.
Так что не всегда противостояния заканчивались драками. Но и совсем без стычек обойтись в те времена было непросто. Вполне реальный случай: молодой человек попал на Крейду, его окружили десять местных. Выход — универсальный: “С любым из вас выйду один на один, или зассали?” Драка обычно происходила, но и за смелость в таком случае могли руку пожать.
Редко, но были драки и массовые. Одна из таких произошла возле ДК Железнодорожников. Участие в ней принимали порядка 300 человек. На одной стороне были Савино, Супруновка и “вокзал”, а на другой — красненские, болховские и жиловские. Обошлось, слава богу, без жертв.
“Приехали тогда пять “воронков”. А что такое пять “воронков”? Даже если по три человека на каждого — что тут сделать? Они просто встали и стояли. Драка завязалась возле ДК, но люди орать начали с балконов — переместились все на горсад Гагарина”.
Ещё одна громкая во всех смыслах стычка произошла в 1973 году между Старгородским переездом и Крейдой. Первые объединились со Старым городом: началось всё с песен, закончилось — стрельбой.
“Человек сто шли по улице Заслонова — все крейдянцы. Впереди — с гитарами: пели песню “Смело идём мы в бой”. Подошли они к магазину, магазин облили, а потом пошли на Старый город. Навстречу выходят старогородцы и дают залп из ружей! Катались там тогда милицейские бобики, подъехал один, так “враги” вдруг объединились и перевернули его”.
Оружие было в ходу. Молодые люди вручную изготавливали дубинки из труб, отливали из металла кастеты. Иногда в драках использовали даже ножи: известны случаи летального исхода, когда от ран трагически погибали некогда улыбчивые и весёлые ребята.
Случались своеобразные “рейды”. Один такой прошёл зимой 1976 года: 40 ребят со Старого города пошли гулять по железнодорожному посёлку. Кто попадался на глаза — слегка “лупили”, видели новую шапку — отнимали. Никого не покалечили, но школа №18 посёлка после этого инцидента забурлила: назревала месть.
Через время 60 человек из посёлка отправились уже на Старый город. Навстречу как раз попались человек 20 местных: завязалась драка, причём довольно серьёзная — били уже сильно.
На следующее утро в школу приехала милиция. Пришла страшная весть: один из побитых со Старого города скончался в больнице. Девочки — в слёзы. При этом парни, что интересно, вели себя дерзко: лица у них были довольные, “словно чем-то наградили”. Начались разбирательства: в милицию отвезли нескольких старшеклассников.
Вскоре выяснилось, что врачи всё перепутали, и вместо старгородского парня умер его однофамилец. Но ему всё равно пришлось пережить операцию, после которой у молодого человека на животе остался огромный шрам. Впечатление на всех участников потасовки этот случай произвёл удручающее, а на Старый город многим с тех пор путь был закрыт.
Забавы у молодёжи в 70-е годы были опасные. “Шухарили” на стройках, играли в “квача” на железнодорожном мосту через Донец, забираясь на его вершину. Так, нужно было пройти без страховки по узкому перешейку на высоте шестиэтажного дома. Ещё одна популярная забава — опасное катание на товарном поезде.
Увы, не всегда такие забавы кончались хорошо. Кому-то отрезало ноги, кого-то и вовсе “сминало” в кучу. Без трагедий не обходилось.
Нередко молодёжь совершала ночные набеги на сады и огороды соседей. Участие в таких шалостях принимали и девушки. Бывало, хозяева реагировали на подобные выходки радикально: стреляли солью, отбивались дрынами.
Привычным делом для юнцов 16 – 17 лет была выпивка, особенно любили яблочное вино. Продавали его спокойно, на возраст обычно закрывали глаза. Куда реже пили отдающий резиной самогон и водку. Бабушек-самогонщиц знала вся улица, но народная любовь при этом им не обеспечивалась. Особенно не любили самогонщиц женщины — за спаивание мужей.
Очень популярным местом отдыха у молодёжи тех годов были дворцы культуры в центре Белгорода и дома культуры на его окраинах. От современных клубы тех лет отличались разительно: музыка была живая, показывали фильмы. Тем не менее, и здесь молодым людям следовало быть осторожным.
“На Старом городе, например, был клуб. Если туда приходил кто-то чужой — его сразу били. У девушек женихов отбивали. В итоге в клубах на окраинах все “варились в своём соку, чужакам там места не было”.
Дискотеки в классическом понимании этого слова появились уже гораздо позже, в конце 70-х. Изначальная их идея была в следующем: организаторы арендовали кафе, продавали билеты в него по одному — два рубля, а уже внутри можно было выпить лёгкого вина, молочный коктейль, послушать музыку и даже узнать что-то новое об исполнителях того времени. В 1978-1979 годах в ДК “Строитель” и ДК “Энергомаш” начали проводить первые дискотеки с музыкой под запись. Так в каком-то роде познавательные мероприятия превратились в знакомые всем обычные танцы.
В 70-е слушали разное, в том числе и отечественное. Например, настоящий фурор произвёл в 1977 году диск Тухманова “По волнам моей памяти”. Очень известной была композиция “Из вагантов” (“По французской стороне…”). Можно отметить песни групп “Поющие гитары”, “Голубые гитары”, “Цветы”, “Весёлые ребята”, “Лейся песня”, “Поющие сердца”, “Синяя птица”.
Позже в 1989 году появился уже известный всем в том числе по сериалу “Ласковый май” (песню “Седая ночь” даже включили в саундтрек “Слова пацана”). Однако по мнению собеседников издания, это была “настоящая деградация” музыки.
Постепенно, примерно с 1972 года, умы молодёжи стала захватывать англоязычная культура: группы Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Sweet, Queen, Kiss и иже с ними. В моду вошли длинные волосы. Бородатые и усатые парни в чёрных очках, джинсах и футболках с рисунком на груди были настоящим примером для подражания — хоть и подписывались они в советских журналах порой как “жертвы наркомании”.
Что касается одежды, то ценились брюки клёш и траузера — широкие штаны, от английского “trousers”. Чаще всего парни шили их самостоятельно. Вошли в моду и футболки с изображениями на груди и спине, выполненными через трафареты. При этом рисунки наносили также — своими руками. Очень популярными были изображения разных западных длинноволосых музыкантов, Волка и Зайца из “Ну, погоди!”. Если же кто-то умудрялся сделать принт с The Beatles или Queen — то это считалось настоящим писком моды: даже с учётом того, что напоминал такой рисунок скорее пятно.
Для прогулок по городу и для стычек надевали уже другую “униформу”: зимой — стёганую советскую чёрную фуфайку, брюки и сапоги. Перед дракой парни подкладывали за пояс книги — это защищало от попадания ножа или трубы в живот. Крайне сильно ценились армейские ремни с бляхами. Последние затачивались и утяжелялись, превращаясь в оружие во время потасовки. Особо ловкие умудрялись намотать ремни на кулак одним движением руки.
А для похода на дискотеку уже, разумеется, переодевались — в фуфайке могли и не пустить. Некоторые ребята, например, упомянутые выше “радужные”, старались быть чистыми и модными всегда.
При этом девушки порой отдавали предпочтение хулиганам. Такой мог защитить, а сила на улице всегда ценилась и уважалась. Некоторые ребята могли даже что-нибудь разбить или сломать — чтобы привлечь внимание противоположного пола. И, что характерно, это работало.
“Вывеска из стекла “ХЛЕБ” висела на магазине. Парень подошёл и сорвал её, после чего растоптал. Тут же после этого к нему две девушки подошли и взяли его под ручки, хотя до этого внимания на него не обращали. Остальные даже немного расстроились: “Блин, жалко, что не я это сделал”.
А уже в 80-х годах начали обращать внимание на одежду, состоятельность, деньги. Ценилась возможность сводить девушку в ресторан. С тех пор все эти внешние атрибуты возвели в культ: было важно показать, что ты “продвинутый”, что ты не “сявка”. И в этом плане с тех пор, наверное, мало что изменилось.
В 80-х с началом перестройки уклад жизни постепенно стал меняться. Группировки, районы и авторитеты стали отходить на второй план. Подростковые драки случались, но таких массовых стычек больше, наверное, не было. До развала Советского Союза оставалось совсем немного.
Затем пришли 90-е: время беспредела, время бандитизма. Данный период истории России до сих пор окутан тайнами. Касается это и Белгородской области: в интернете можно найти упоминания названий различных якобы местных банд того времени. Здесь тебе и некие “Бесы”, и “Паханы”, и “Копыта”, и “Красные пауки” с “Чёрными котами”. На “Википедии” есть даже отдельная статья про неких “Кальбоновских”: со ссылкой на журналистов в ней утверждается, что члены этой группировки похитили белгородца в Абхазии. А кто из жителей области не слышал байки про “Моряка”?.
Что из этого правда, а что вымысел — сказать сложно. Впрочем, как говорил классик, “это уже совсем другая история” .
В наши дни подростки продолжают заглядываться на запад, случаются драки, организовываются группы.. Повсюду висят камеры, часто молодые люди сами выкладывают свои “похождения” в интернет. Кончается это обычно очень скорой реакцией правоохранителей с последующим закономерным наказанием.
Нельзя не вспомнить недавний скандал с белгородской бандой “боевых шмелей”. Осенью 2023 года молодые люди группой совершили несколько нападений на прохожих, записали драки на видео и загрузили всё это в соцсети. К слову, на кадрах один из членов банды выкрикивает фразы из сериала “Слова пацана”. Но виноват ли сериал? Скорее, нет.
Жестокость и наглость подростков из Белгорода потрясла всю страну. Очень скоро всех причастных задержали. Часть отправилась в СИЗО: были громкие суды с участием федеральных журналистов.
И снова прозвучали знакомые всем проблемы: безнадзорность, алкоголь, наркотики, проблемы с воспитанием. Кажется, некоторые вещи не меняются никогда.
Но меняются мир. И, хочется верить, в лучшую сторону.