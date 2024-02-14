Дискотеки в классическом понимании этого слова появились уже гораздо позже, в конце 70-х. Изначальная их идея была в следующем: организаторы арендовали кафе, продавали билеты в него по одному — два рубля, а уже внутри можно было выпить лёгкого вина, молочный коктейль, послушать музыку и даже узнать что-то новое об исполнителях того времени. В 1978-1979 годах в ДК “Строитель” и ДК “Энергомаш” начали проводить первые дискотеки с музыкой под запись. Так в каком-то роде познавательные мероприятия превратились в знакомые всем обычные танцы.



В 70-е слушали разное, в том числе и отечественное. Например, настоящий фурор произвёл в 1977 году диск Тухманова “По волнам моей памяти”. Очень известной была композиция “Из вагантов” (“По французской стороне…”). Можно отметить песни групп “Поющие гитары”, “Голубые гитары”, “Цветы”, “Весёлые ребята”, “Лейся песня”, “Поющие сердца”, “Синяя птица”.



Позже в 1989 году появился уже известный всем в том числе по сериалу “Ласковый май” (песню “Седая ночь” даже включили в саундтрек “Слова пацана”). Однако по мнению собеседников издания, это была “настоящая деградация” музыки.



Постепенно, примерно с 1972 года, умы молодёжи стала захватывать англоязычная культура: группы Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Sweet, Queen, Kiss и иже с ними. В моду вошли длинные волосы. Бородатые и усатые парни в чёрных очках, джинсах и футболках с рисунком на груди были настоящим примером для подражания — хоть и подписывались они в советских журналах порой как “жертвы наркомании”.



Что касается одежды, то ценились брюки клёш и траузера — широкие штаны, от английского “trousers”. Чаще всего парни шили их самостоятельно. Вошли в моду и футболки с изображениями на груди и спине, выполненными через трафареты. При этом рисунки наносили также — своими руками. Очень популярными были изображения разных западных длинноволосых музыкантов, Волка и Зайца из “Ну, погоди!”. Если же кто-то умудрялся сделать принт с The Beatles или Queen — то это считалось настоящим писком моды: даже с учётом того, что напоминал такой рисунок скорее пятно.



Для прогулок по городу и для стычек надевали уже другую “униформу”: зимой — стёганую советскую чёрную фуфайку, брюки и сапоги. Перед дракой парни подкладывали за пояс книги — это защищало от попадания ножа или трубы в живот. Крайне сильно ценились армейские ремни с бляхами. Последние затачивались и утяжелялись, превращаясь в оружие во время потасовки. Особо ловкие умудрялись намотать ремни на кулак одним движением руки.



А для похода на дискотеку уже, разумеется, переодевались — в фуфайке могли и не пустить. Некоторые ребята, например, упомянутые выше “радужные”, старались быть чистыми и модными всегда.



При этом девушки порой отдавали предпочтение хулиганам. Такой мог защитить, а сила на улице всегда ценилась и уважалась. Некоторые ребята могли даже что-нибудь разбить или сломать — чтобы привлечь внимание противоположного пола. И, что характерно, это работало.