А как же посылки? В работе СДЭК случился крупный сбой

Сотрудники компании СДЭК сообщили о крупном сбое в их работе, из-за чего клиенты уже больше суток не могут получить пришедшие им посылки. Случилась такая проблема из-за технических проблем. Лёг и сайт компании, который до сих пор не удаётся открыть.