А как же посылки? В работе СДЭК случился крупный сбой

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сотрудники компании СДЭК сообщили о крупном сбое в их работе, из-за чего клиенты уже больше суток не могут получить пришедшие им посылки. Случилась такая проблема из-за технических проблем. Лёг и сайт компании, который до сих пор не удаётся открыть.
О проблеме стало известно утром воскресенья, 26 мая, когда обработку посылок приостановили «по техническим причинам». В то же время специалисты начали работать над решением проблемы, однако успехов пока не достигли.
Когда клиенты СДЭКа смогут забрать свои посылки, неизвестно. Ответ на этот вопрос начальство компании дать не смогло, поскольку решить проблему ещё не удалось. Обрабатывать посылки вручную в компании не спешат — это может привести к ошибкам, чего там хотят избежать.
Несмотря на это, пункты выдачи заказов СДЭКа вернутся к работе уже завтра, 28 мая. Руководство пообещало выяснить причины сбоя и предпринять все меры для неповторения подобных ситуаций в будущем.