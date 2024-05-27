В Белгородском районе темп восстановительных работ составил только половину от плана

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Согласно отчёту Анны Куташовой, главы Белгородского района, за неделю объём работ по восстановлению жилых домов прирос на 187 объектов. Однако в их число не входят те, что не успели учесть при обходе территории в воскресенье, как уточнила чиновница.
На данный момент восстановление окончено в 161 доме. При этом «данные не успевают вносить», поэтому глава района попросила предоставить для этого «два дня на корректировки». Также, по её словам, это необходимо и для того, чтобы проанализировать и спрогнозировать новый график, с учётом имеющихся обстоятельств по приросту домов конкретно в Октябрьском.
При этом количество всех повреждённых домов в Белгородском районе составило 1240, которые уже находятся в работе, как заявила Анна Куташова. Однако это количество учтено также без прироста домовладений, пострадавших при атаке ВСУ на этих выходных.
К тому же, известно что прирост в 140 ИЖС за субботу и воскресенье в общем уже наблюдается в Таврово, Дубовом и Октябрьском. Ещё по одному — в Новосадово, Майском и Комсомольском.
Согласно отчёту за май, недельный график восстановления жилых помещений в полном объёме составляет 130-160 домов. Восстановительные работы начинают с остекления окон, как уточнила глава района. Однако по факту, сообщили на оперсовещании, темп работ в неделю составляет только половину от установленного плана.
На данный момент работы ведутся на 100 объектах. На каждый из видов выделяется бригада из 2-3 рабочих, т. е. по 2-3 человека отдельно «по окнам, по кровлям и так далее». На территории Белгородского района в восстановлении участвует 11 организаций.
25 мая Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ, из-за чего также возникло несколько пожаров, которые дополнительно повредили дома нескольких жителей.
Согласно официальной информации, 26 мая только в Октябрьском за сутки пострадали как минимум ИЖС, 15 квартир в трёх в трёх многоквартирных домах, 10 придворовых построек, три торговых объекта и 43 автомобиля. В Дубовом последствия обстрелов коснулись 47 частных жилых домов, 10 надворных построек, трёх торговых объектов, гостиницы, гаражного кооператива и 19 автомобилей.