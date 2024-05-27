В Белгородском районе темп восстановительных работ составил только половину от плана

На данный момент восстановление окончено в 161 доме. При этом «данные не успевают вносить», поэтому глава района попросила предоставить для этого «два дня на корректировки». Также, по её словам, это необходимо и для того, чтобы проанализировать и спрогнозировать новый график, с учётом имеющихся обстоятельств по приросту домов конкретно в Октябрьском.