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Восстановительные работы

В Белгородском районе темп восстановительных работ составил только половину от плана

27 мая 2024, 08:26
Фото: 1MI
Восстановительные работы
Глава района отчиталась — повреждено 1240 домов. Однако это не полное число разрушений, уточнила она. Причиной стали приросты, которые не успевают вносить в график, который по недельному плану составляет 130-160 объектов. Однако, как оказалось, по факту от него выполняется только половина.

Согласно отчёту Анны Куташовой, главы Белгородского района, за неделю объём работ по восстановлению жилых домов прирос на 187 объектов. Однако в их число не входят те, что не успели учесть при обходе территории в воскресенье, как уточнила чиновница.

На данный момент восстановление окончено в 161 доме. При этом «данные не успевают вносить», поэтому глава района попросила предоставить для этого «два дня на корректировки». Также, по её словам, это необходимо и для того, чтобы проанализировать и спрогнозировать новый график, с учётом имеющихся обстоятельств по приросту домов конкретно в Октябрьском.

При этом количество всех повреждённых домов в Белгородском районе составило 1240, которые уже находятся в работе, как заявила Анна Куташова. Однако это количество учтено также без прироста домовладений, пострадавших при атаке ВСУ на этих выходных.

К тому же, известно что прирост в 140 ИЖС за субботу и воскресенье в общем уже наблюдается в Таврово, Дубовом и Октябрьском. Ещё по одному — в Новосадово, Майском и Комсомольском.

Согласно отчёту за май, недельный график восстановления жилых помещений в полном объёме составляет 130-160 домов. Восстановительные работы начинают с остекления окон, как уточнила глава района. Однако по факту, сообщили на оперсовещании, темп работ в неделю составляет только половину от установленного плана.

На данный момент работы ведутся на 100 объектах. На каждый из видов выделяется бригада из 2-3 рабочих, т. е. по 2-3 человека отдельно «по окнам, по кровлям и так далее». На территории Белгородского района в восстановлении участвует 11 организаций.

25 мая Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ, из-за чего также возникло несколько пожаров, которые дополнительно повредили дома нескольких жителей.

Согласно официальной информации, 26 мая только в Октябрьском за сутки пострадали как минимум ИЖС, 15 квартир в трёх в трёх многоквартирных домах, 10 придворовых построек, три торговых объекта и 43 автомобиля. В Дубовом последствия обстрелов коснулись 47 частных жилых домов, 10 надворных построек, трёх торговых объектов, гостиницы, гаражного кооператива и 19 автомобилей.

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