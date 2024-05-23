В белгородском приграничье начал работать оперштаб по восстановлению жилья

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Головчино Грайворонского городского округа начал работать областной штаб по восстановлению повреждённого жилья и социальных объектов после атак ВСУ. Он создан для организации и контроля за ходом восстановительных работ по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
В ходе первого заседания чиновники получили заявления от 19 грайворонцев. Все вопросы касаются восстановления имущества, материальной помощи, компенсации за аренду жилья и за утраченное имущество, а также единовременных выплат. Всем жителям ответили на интересующие их вопросы.
Как вы видите, друзья, работа идёт, никого не оставим наедине с бедой. Каждое обращение от жителей взято в работу и стоит на контроле до полного решения. Штаб работает дважды в неделю по вторникам и пятницам, с 15:00 до 19:00.
Геннадий Бондарев