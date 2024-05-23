В белгородском приграничье начал работать оперштаб по восстановлению жилья

В ходе первого заседания чиновники получили заявления от 19 грайворонцев. Все вопросы касаются восстановления имущества, материальной помощи, компенсации за аренду жилья и за утраченное имущество, а также единовременных выплат. Всем жителям ответили на интересующие их вопросы.