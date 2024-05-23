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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Первое заседание чиновников с жителями Грайворонского округа

В белгородском приграничье начал работать оперштаб по восстановлению жилья

23 мая 2024, 14:36
Фото: страница Геннадия Бондарева
Первое заседание чиновников с жителями Грайворонского округа
За один день комиссия приняла на рассмотрение 19 заявлений. О начале работы оперштаба рассказал на своей странице в соцсетях глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

В Головчино Грайворонского городского округа начал работать областной штаб по восстановлению повреждённого жилья и социальных объектов после атак ВСУ. Он создан для организации и контроля за ходом восстановительных работ по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В ходе первого заседания чиновники получили заявления от 19 грайворонцев. Все вопросы касаются восстановления имущества, материальной помощи, компенсации за аренду жилья и за утраченное имущество, а также единовременных выплат. Всем жителям ответили на интересующие их вопросы.

Как вы видите, друзья, работа идёт, никого не оставим наедине с бедой. Каждое обращение от жителей взято в работу и стоит на контроле до полного решения. Штаб работает дважды в неделю по вторникам и пятницам, с 15:00 до 19:00.
Геннадий Бондарев
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#Александра Склярова#Белгородская область#Штаб#Белгород#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев#Повреждённые дома
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