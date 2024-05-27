«Я устал от пустых обещаний»: Гладков отчитал мэра Белгорода за восстановление жилья

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По данным мэрии, всего восстановить после обстрелов ВСУ необходимо 1572 окна. За текущую неделю в планах вставить 234 окна. Выполнить все работы должны до 10 июня. То есть, за следующую неделю вставить придётся 1338 окон — в шесть раз больше. Мэр областного центра Валентин Демидов заверил, что данный объём работ выполнят в срок. Глава региона Вячеслав Гладков в этом усомнился.
Я устал от пустых обещаний, за которыми ничего нет. И вы (Валентин Демидов — прим.ред), и Голиков (Василий Голиков, заместитель главы администрации города по ЖКХ — прим.ред.) говорите, что сделаем более 400 объектов, начинаешь разбираться — еле 100 собрали. То, что вы сейчас говорите, звучит нереалистично. С другой стороны, это может быть скачок. Хотя у нас идёт достаточно равномерное прорастание объёмов.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что то, что он увидел — это безобразие, ведь никого порядка по восстановлению жилья нет, людьми, которые пострадали с субботы на воскресенье, никто не занимался.
Трёх человек я видел, делали обход по квартирам. Объекты не охранялись. Одного бойца самообороны, который играл в телефон, я на лавочке увидел. Управляющая компания, которая расположена в самом доме, не понимает алгоритма, никто задачи не ставил. Василий Голиков ситуацией не владел, не контролировал. Плиты висели на честном слове.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что ему пришлось выводить на работу своего заместителя, профильного министра, потому что оказалось, что данные секторы Белгорода не закреплены ни за кем.
Структура, которая была утверждена, не работает, вы (Валентин Демидов — прим.ред.) её перераспределяете постоянно. Системы нет. Почему нет регламента?
Вячеслав Гладков
Демидов пообещал по озвученным фактам провести проверку. Глава региона поручил подготовить и показать ему утверждённый регламент поведения управляющих компаний, заместителей главы города, схему закрепления города за подрядчиками, согласие строительных организаций и т. д.