«Я устал от пустых обещаний»: Гладков отчитал мэра Белгорода за восстановление жилья

По данным мэрии, всего восстановить после обстрелов ВСУ необходимо 1572 окна. За текущую неделю в планах вставить 234 окна. Выполнить все работы должны до 10 июня. То есть, за следующую неделю вставить придётся 1338 окон — в шесть раз больше. Мэр областного центра Валентин Демидов заверил, что данный объём работ выполнят в срок. Глава региона Вячеслав Гладков в этом усомнился.